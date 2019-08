San José sigue en paro y Reinoso reactiva demanda

El club orureño aún no pagó a los futbolistas los salarios retrasados. Este jueves una vez más no se entrenaron los jugadores. La parte legal de Reinoso reveló que no se cumplió con el plan de pago acordado

La crisis sigue en San José cuyo equipo ingresó en el octavo día de paro. La situación; sin embargo, se complicó más con la reactivación del pedido de quita de puntos por parte de los abogados del goleador Jair Reinoso. El colombiano reclama una deuda al club orureño.

El equipo santo no volverá a las prácticas mientras no se pague el sueldo de mayo y otras pequeñas deudas, como mencionó el martes el capitán Didi Torrico. De no cobrar en la jornada de este jueves, el plantel no descarta demandar a la dirigencia.

Por su lado, el técnico chileno Miguel Ponce se resignó a esperar que se solucione el tema económico para entrenar el viernes y definir la estrategia con miras al partido con Real Potosí, el sábado en el estadio Jesús Bermúdez (17:15). La parte física es un aspecto que preocupa al cuerpo técnico por los días no trabajados desde el 13 de agosto.

En el complejo Húngaros del 55 los jugadores no ingresaron al campo de juego y se fueron directo a jugar con un partido de futsal, después de la reunión en los camerinos. Torrico manifestó que pese a las jornadas de paro sus compañeros trabajaban para no descuidar la parte física.

Reinoso

El equipo de abogados del delantero, Jair Reinoso, reactivó su petición de quita de puntos a San José por el incumplimiento del “acuerdo de pagos” firmado el lunes 5 de agosto.

“…hasta la fecha no fue honrado ya que el segundo pago (10.000 dólares) que tendría que haberse realizado el día 07 de agosto de 2019 nunca fue realizado. El incumplimiento de este pago anula y viola nuevamente el Acuerdo de Pagos”, menciona el documento entregado en las oficinas de la FBF en La Paz, ayer miércoles.

