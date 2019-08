Saucedo, baja en Wilster para recibir a Nacional

El volante recibió su quinta tarjeta amarilla en la derrota ante The Strongest en La Paz. El plantel aviador recibirá a la banda roja el sábado en el estadio Félix Capriles

DIEZ

Wilstermann no solo cayó ante The Strongest (2-0), sino que no contará para la décima fecha con el volante mixto Fernando Saucedo que recibió su quinta amarilla y se perderá el lance contra Nacional Potosí.

El ‘menona’ será una baja sentida en el medio campo del aviador para el duelo del sábado en el estadio Félix Capriles (17:15). El jugador apoyó el ataque, jugando más adelantado en el medio campo y su ausencia será notoria.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

El técnico Cristian Díaz apelará a un sistema más ofensivo en el ataque, posiblemente con el regreso de Cristian ‘Pochi’ Chávez como enganche para buscar sorprender de principio a la banda roja que sufrió su primera derrota de local a manos de Oriente Petrolero (2-3).

Fuente: diez.bo