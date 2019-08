Soria habló del clásico paceño y dijo esto

El técnico del cuadro atigrado valoró el trabajo de su equipo tras la victoria a Wilstermann. Cuando le preguntaron del partido ante Bolívar respondió corto y preciso

No le cayó bien la pregunta sobre el partido con Bolívar al técnico de The Strongest Mauricio Soria, que manifestó que aún no tiene “idea” de encarar el clásico paceño. El lance se jugará este sábado (15:30) en el estadio Hernando Siles, de La Paz.

“La verdad es que no sé qué hay que hacer contra Bolívar, todavía no tengo ni idea”, dijo Soria en la conferencia de prensa tras ganar al líder Wilstermann (2-0), este domingo en La Paz. El entrenador cochabambino tiene en mente el partido con la academia paceña, pero prefirió utilizar la conferencia para valorar la evolución y la mejora del juego de sus dirigidos tras frenar a los aviadores, líderes del Clausura con 21 unidades.

“Nosotros debemos hacer algo diferente e ir superándonos partido a partido. Necesitamos seguir creciendo como equipo, creo que hoy (domingo) se demostró que los futbolistas que entran al plantel desde el banco, son un gran aporte”, sostuvo Soria.

Soria irá planificando el clásico durante la semana. Este lunes, el equipo volvió a trabajar en el aspecto regenerativo de sus jugadores para que lleguen en la mejor condición al lance contra Bolívar y tratar de sacar los tres puntos para acercarse a la cima del Clausura.

Veizaga

El que sí habló del clásico fue el volante Walter Veizaga que ingresó en el complemento y marcó el segundo gol para el triunfo de los aurinegros. Anticipó que será un lance complicado. «»Como una final», mencionó.

