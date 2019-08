«El municipio no debe ni un peso»

Santa Cruz.- La Presidenta del Concejo Municipal, Angélica Sosa, dice que no le deben dinero a los hospitales de tercer nivel pertenecientes a la Gobernación cruceña. Sosa indicó que no hay motivos para no atender a los vecinos y darle salud.

