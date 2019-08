TED de Tarija no emitirá ningún informe por el Cabildo de Tariquía por incumplimiento de requisitos

El presidente del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Tarija, Gustavo Ávila, ha informado que no podrán emitir ningún informe como parte veedora del cabildo realizado por los comunarios de Tariquía, ya que la parte organizadora no cumplió con los requisitos solicitados por la institución.

“Nosotros no somos la institución que pueda validar este acto, ellos nos han pedido que en cumplimiento a la ley 026 hagamos la observación, nosotros les hemos pedido tres requisitos que ellos debían cumplir y bueno lamentablemente ellos no han podido cumplir los requisitos. El primero era el tema del plazo que nosotros lo podíamos obviar, lo hemos hecho”, ha señalado.

En este sentido, ha explicado que estos requisitos podrían haberse obviado si el pueblo indígena, originario, campesinos habría realizado un cabildo con intereses quesólo le atingen a esa comunidad pero en este caso se movilizaron entidades, instituciones de todo el departamento, es por eso que se solicitaban los requisitos.

“Necesitábamos la convocatoria que refleje su objeto, participantes, agenda, orden del día, lugar, fecha y hora de realización, al acreditación de los promotores. Debían presentar eso, qué organizaciones se estaban presentando quienes son sus representantes. Ellos nos han indicado que este es un tema que atinge solo a la comunidad de Tariquía y no así a la población en su conjunto, lo que hemos hecho nosotros es responder es que la acción si englobaba a todo Tarija por lo que sí se debía cumplir el protocolo”, ha explicado.

Es por eso que ha explicado que no emitirán ningún informe del cabildo realizando y por lo tanto esta documentación no podrá ser utilizada en futuros procesos legales, ya que no se presentaron ninguno de los requisitos a pesar de la predisposición que tenían como institución de apoyar los procesos democráticos.

“Nosotros nos hemos reunido un día antes con Derechos Humanos y hemos hecho conocer que estamos prestos a participar, solo debían completar tres requisitos mínimos pero no se han presentado esos requisitos, no estábamos pasando documentos de acreditación. Ahora yo no puedo emitir un informe cuando no se cumplen requisitos y eso es mentirle a la gente, ninguna autoridad lo podría hacer“, ha recalcado.

