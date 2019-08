Telegram prepara su criptomoneda: El Gram

Telegram anunció su intención de crear una criptomoneda, el Gram, en 2017, y hasta 2018 ya consiguió 1.700 millones de dólares de inversores privados con una condición: tenerlo todo listo antes de octubre de 2019.

Poco después Telegram abandonó el proyecto, pero ahora se ha vuelto a poner las pilas con el objetivo, seguramente, de no perder la inversión que recibió, por lo que hasta octubre tendrá el Gram disponible para sus cientos de millones de usuarios en todo el mundo.

El objetivo es permitir operar en una red blockchain llamada TON, creada por ellos mismos, con 2,89 millones de Grams disponibles para que los usuarios puedan hacerse transferencias entre ellos usando su plataforma. Este sería el trailer de TON:

Ha sido el The New York Times el que ha descubierto la cláusula legal que indica que la moneda debe estar lista antes de terminar el mes de octubre, y aunque el plazo para solucionar problemas técnicos sí es viable, no lo es tanto el que necesitarán para recibir la aprobación correspondiente, ya que estamos hablando de un sector cada vez más regulado.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

Tener un monedero digital para Gram dentro de una aplicación de mensajería tan usada como Telegram es una buena idea, pero se cree que podría tener tantas oscilaciones como el Bitcoin. Mientras el proyecto Libra de Facebook está respaldado por monedas tradicionales, Gram no lo está, y si Facebook está teniendo problemas con los reguladores, Telegram no lo tendrá fácil.

Fuente: https://wwwhatsnew.com