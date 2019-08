“Tengo mi vida en la circunscripción 44, ahí me crié y hoy quiero trabajar por ella”

“Tengo mi vida en la circunscripción 44, ahí me he criado y hoy quiero trabajar por ella”

13/08/2019

El candidato de #UCS por la #C44, Manfredo Bravo, en el Bunker programa que conduce Agustín Zambrana, dijo que las necesidades de su circunscripción fueron la motivación para sus candidatura a diputado. Asimismo, manifestó que ha dedicado toda su vida a trabajar por la gente de su barrio. “Tengo mi vida en esta circunscripción, ahí me he criado, trabajo prácticamente las 24 horas”.

#Propuesta

Según Bravo una de las problemáticas que le preocupa es el derecho a la propiedad, ya que hay gente que a pesar de vivir años en su terreno no tiene ningún derecho sobre el. “Hay gente que vive más de 30 años en esa circunscripción y que hasta ahora no tiene la posibilidad de tener su derecho propietario de sus terreno. Aproximadamente el 12% de la población que vive en la circunscripción tiene ese problema y la única forma de resolverlo es con una ley nacional”.

“Hemos elaborado una ley nacional para que el problema del derecho propietario se resuelva de manera inmediata, sin ningún trámite judicial”, acotó.

Por otro lado, dijo que incentivará a los emprendedores y descentralizará la competencia de la seguridad ciudadana. “Habrá cero impuestos para las nuevas iniciativas, seguridad jurídica, quitando la carga impositiva al sector empresarial para generar oportunidades y crear empleo”.

“La seguridad ciudadana, creemos que es necesario descentralizar la competencia de la seguridad ciudadana, para ello proponemos la creación de una guardia municipal que tenga competencia de lucha contra el delito y la descentralización d ella policía”, indicó.npetv

Fuente: Agustín Zambrana en El Bunker