Tras sacar a Patana, revelan nuevo negociado de celdas

Tras el escándalo de venta de celdas por parte del exalcalde de El Alto, Edgar Patana, y el traslado de éste a otro recinto, un exinterno del penal de San Pedro reveló que el negociado de celdas ahora se realiza con recibos por “anticréticos”.

El director de Régimen Penitenciario, Samuel Villegas, aseguró que se tomarán medidas para frenar estos hechos, que afirma son aislados.

“Conste por el documento privado, que yo. F. R. S. V. doy en calidad de préstamo la suma de $us 2.000 al señor Y.J.U.Z. quien en calidad de garantía me otorga la celda Nº 7 ubicada en la zona VIP, donde podré habitar por el lapso de tres meses, al cabo de los cuales me devolverán el dinero y mi persona devolverá la celda”, dice parte del documento que el exinterno presentó para respaldar su versión.

Según el denunciante, un exmilitar -detenido por narcotráfico- es el nuevo delegado de la sección Posta, en el penal. El recibo sería uno de varios, pero afirmó que en su caso, el exuniformado le debe 6.000 dólares por el anticrético de la celda que él dejó en poder del exmilitar, con varias mejoras como baño, lavandería y catrera.

“Llevé (a internos interesados) a ver tu celda, ahora hay harta celda en venta, el problema es que cuando les dices que es en anticrético, ahí se dan media vuelta . Entonces, si vos quieres, pásale la celda a otro, yo no me hago ningún lío, y otro de tu confianza puede administrar”, es el mensaje de voz enviado presuntamente por el exmilitar.

El director de Régimen Penitenciario, en un breve contacto con este medio -por un viaje al exterior- señaló que el interno denunciado fue aislado y se investiga la relación con el exreo. Calificó el caso de aislado, por una deuda entre detenidos. En tanto, el denunciante aseguró que recibió amenazas de muerte.

Fuente: https://www.paginasiete.bo