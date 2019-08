Uno tomará medidas y el otro esperará hasta 2020

Fútbol. Tras los malos resultados, los grandes cruceños trabajarán sobre la marcha.







Blooming y Oriente Petrolero no pasan por un buen momento en el Clausura; la academia cruceña lleva cuatro partidos al hilo perdidos y dos de ellos le metieron diez goles, en tanto que los albiverdes cayeron en casa contra The Strongest y aún no tiene técnico. Los celestes llegaban mejor, debido a que tenían una plantilla que luchó por el título en el Apertura, sin embargo, la mala racha y el bajo rendimiento del equipo hicieron que la dirigencia pida un informe a la comisión técnica y tomará medidas contra los jugadores. Los refineros alegaron que recibieron un equipo armado, que la crisis dirigencial antes de la elección de Ronald Raldes fue fuerte y que apuntan al 2020 para ser protagonistas.

Hablarán con el plantel. «Preocupante, nadie esperaba esta situación. Hemos pedido a la comisión de deportes que está cercana al cuerpo técnico y los jugadores, un informe de los sucedido. Diez goles en dos partidos creo que no sufríamos en muchos años. Si bien hemos sido golpeados por lesiones, el debut de varios chicos, el bajo rendimiento se nota. Vamos a tener que conversar con los jugadores y tomar algunas medidas», dijo Juan Carlos Prado, dirigente celeste. «Son cuatro partidos que venimos perdiendo. Vamos a analizar con el directorio, que sea un jalón de orejas para los jugadores, una llamada de atención, alguna cosa así porque no nos pueden hacer diez goles», añadió el dirigente, quien resaltó un hecho a favor: «Lo positivo es que volvió Rafinha. Debutó con gol. Aléxis también está jugando otra vez».

Piensan en el próximo año. «La prioridad es ordenar el tema administrativo, porque la verdad está complicado, lo estamos tratando de solucionar todo. En el tema deportivo estamos en lo último, ojalá podamos cerrar con el director técnico en esta semana. Después ir en busca de lo demás. No solamente es técnico o dinero lo que necesita el club, sino otras cosas más», declaró Raldes como balance a un mes de tomar el mando de la entidad. El plantel ha quedado al mando de Luis Marín Camacho como entrenador interino. Bajo sus manos, el club albiverde ha tenido una evolución sustancial en su fútbol, pero la presión ha caído sobre la directiva para contratar un cuerpo técnico que asuma de manera oficial. «Esta semana esperemos cerrar todo este tema y el técnico que escojamos pueda trabajar en lo que viene, en lo que queda de este torneo y programar Oriente Petrolero 2020, que es lo que en realidad tenemos que apuntar», mencionó Raldes.

9 Puntos

tienen ambos equipos y están en el octavo y noveno puesto de la general.

