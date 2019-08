Carlos Valverde en la Red/3 – 26 agosto 2019.- Claro que no les importa la ayuda internacional; Morales acepta ayuda pero no la convoca; no les importa!!! Beni comienza a quemarse!!! el Oriente es el territorio a repartir !!! urge que la Gobernación se pare más fuerte y exija la convocatoria internacional por DESASTRE NACIONAL: los cruceños también somos bolivianos !!! (Garcia Linera vive diciendo que las áreas protegidas son invento gringo)

