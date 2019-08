Venite volando

Si de algo sabe el Gobierno es de gastar dinero, sobre todo en aviones y en todo lo que vuela. Por eso mismo es que sin preguntar cuánto, ha decidido alquilar un gigantesco avión Boeing 747 (no había más grande) especializado en apagar incendios. La aeronave se hizo popular entre los “wasaperos” en los últimos días, a raíz de los incendios en la Chiquitanía. El Gobierno recién reacciona ante semejante desastre y para remediarlo se hace eco de los comentarios del dichoso avión, que según dicen los chilenos, que son los que dizque lo han usado, es una maravilla para combatir el fuego. Lo maravilloso será usar usar el aparato como arma de campaña electoral y hasta deben estar pensando pintarlo de azul, con un cartel que comparará al presidente con San Pedro, que hasta es el responsable del milagro de la lluvia. Ojalá que no le gane el verdadero “San Peyuco” porque sería un gasto en vano. Aunque no faltará otra fantasía en que tirar la plata de lo bolivianos.

Fuente: eldia.com.bo