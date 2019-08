Veracruz: ahogado entre la violencia del narco, asesinatos y feminicidios

Sin embargo, días después el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) publicó un video donde pedía disculpas por los asesinatos y aseguraba que su objetivo no era enfrentarse al Estado, sino a Los Zetas. Su intención, leyó un hombre enmascarado, era hacerle saber al pueblo veracruzano que Los Zetas no son invencibles y que ya no se dejarían extorsionar.