Video titulares de noticias de TV – Bolivia, noche del viernes 23 de agosto de 2019

Gigavisión

El SuperTanker inició su labor en Ipias Pesoe, realizará de 2 a 3 vuelos por día

Alcalde de San Ignacio de Velasco denuncia abandono del gobierno, no dotaron ni un barbijo para la ayuda por incendios

Biólogos y veterinarios llegaron a la Chiquitania, buscan recuperar y ayudar a los animales silvestres afectados

Ganaderos calculan una pérdida de $us 5 millones por los siniestros

Argentina ofrece ayuda a Bolivia y Brasil para luchar contra los incendios forestales

Diputado del MAS presentará proyecto de ley para que se elimine renta vitalicia a ex presidentes

Oposición no apoya eliminar renta vitalicia a ex presidentes y pide al gobierno no hacer otros gastos innecesarios

Hermano de decano de la Magistratura será cautelado

Revilla no podrá hacer campaña política ni vida social, además tiene arraigo internacional

Juan del Granado califica como un golpe de estado contra la alcaldía el arresto de Revilla

Quinto día de paro indefinido de los médicos, piden condiciones para aplicar el SUS

Hijo de mujer desaparecida administrará los bienes

PAT

El SuperTanker solo hizo una descarga, liberó 750.000 litros de agua

Evo Morales pide cotización para comprar un gigante avión Cisterna

La alcaldía e iglesia evangélica en Cochabamba suman esfuerzos para enviar ayuda a la Chiquitania

Quinto día de paro indefinido, médicos mantienen firma su presión

Linera califica como exitoso crecimiento económico y asegura que el crecimiento será superior al 4% para esta gestión

Cumbre nacional del Cáncer en Sucre, piden medicamentos gratis, albergues y atención especializada

ATB

El primer vuelo del SuperTanker fue sobre la comunidad Taperas, Pesoe e Ipias

Presidente Morales instruye cotización de un avión Tanker

Fiscal Parra ante el juez, es procesado por no realizar ampliación de la declaración de los policías en al caso de Eurochronos

Detuvieron al asesino de una mujer a la que le robaron su camioneta en Yapacaní

Campaña de vacunación contra la rabia canina en Santa Cruz

Fuente: Gigavisión, PAT, ATB