Villegas: ‘No me voy a ir porque creo que me ha elegido el país’

La continuidad de Eduardo Villegas al frente de la selección boliviana de fútbol sigue en suspenso; el miércoles debía debatirse si el entrenador seguía como cabeza de la Verde en la reunión de la División Profesional en Santa Cruz, pero no se tocó el tema y los dirigentes se avocaron a terminar de confeccionar el fixture del torneo Clausura. Villegas dice sentirse “procesado”, pero firme en su intención de seguir.

“Nos sentimos procesados (…) No me voy a ir porque creo que me ha elegido el país y quiero empezar el proceso aunque después no me quede y no quisiera quedarme en verdad quiero que alguien con la misma idea, con bríos nuevos, con un apoyo total y verdadero pueda darle continuidad”, estableció el DT en un contacto con radio Éxito.

Dijo que presentó un informe sobre la participación de la selección en la Copa América y que estaba dispuesto a ampliarlo, pero dijo que no vio motivación en el comité ejecutivo para que ello ocurra.

De acuerdo con su balance, la actuación de la Verde en la Copa de Brasil no fue tan mal; consideró que ninguna selección la pasó por encima y que con sus herramientas dio batalla.

“Ningún equipo nos pasó por encima. Nosotros tenemos los números exactos, la mayor parte de los equipos tienen 20 jugadores afuera de su país y tres del propio país; nosotros tenemos 20 del propio país y tres jugando afuera y ahí está la diferencia y eso no entiende la gente entonces la competencia es más alta”, acotó el cochabambino.

Al no haberse propiciado la discusión sobre la permanencia de Villegas en la Verde se prevé que el próximo miércoles se defina en una reunión de comité ejecutivo de la FBF, entretanto la cúpula federativa dejó en manos de los dirigentes la responsabilidad de analizar el informe del DT y después tomar una decisión.

La Razón Digital / Rodolfo Aliaga / La Paz