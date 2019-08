Villegas se siente «procesado» y dice que Farías es un «fantasma» que merodea su trabajo

El director técnico de la Selección boliviana de fútbol, Eduardo Villegas, habló ayer, en el programa el Alargue de ATB, respecto a su futuro al frente de la Verde.

“Sin pelos en la lengua”, Villegas dijo sentirse “procesado” por la federación y recordó que su plan de trabajo es a largo plazo, por lo que señaló que no tiene pensado irse de la conducción de la Verde.

“Es preocupante, estamos siendo procesados. Yo les he manifestado, he presentado informes, he expresado al Presidente que los que quieran que haga mi informe ampliado, lo haré (…) El ser director técnico es el trabajo más inestable es el fútbol pero yo me fortalecí para tener constancia laboral. En equipos tenía mi maleta detrás de la puerta. En la Selección no”, aseveró Villegas.

