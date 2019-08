MARCIANA SOLIZ.

De Tarija a Santa Cruz. Florencia Nolasco se decepcionó de los concursos y se mudó a “la tierra de las oportunidades”

Hace tres meses decidió abandonar su natal Tarija, para perseguir sus sueños en Santa Cruz, donde quiere abrirse camino como modelo y en su profesión, Ingeniería Comercial. Ella es Florencia Nolasco, la ex reina de belleza que se decepcionó de los certámenes y hoy persigue otros objetivos.

“Ya no añoro una corona de belleza como antes, pues entendí que una mujer puede brillar con o sin ella sobre la pasarela”, expresa.

«Ya no quiero ser miss»

Florencia cuenta que desde niña soñaba con ser reina de belleza. Estuvo cerca de su anhelo, pero declinó a su lucha por decisión propia.

En 2013 fue reina del Carnaval de Tarija y en 2017 participó en el máximo certamen de belleza de su departamento. Sin embargo, pese a ganar la mayoría de los títulos previos del certamen y de ser una de las grandes favoritas, se ubicó como primera finalista.

Si bien aceptó con humildad los resultados, piensa que merecía uno de los títulos más importantes de la noche. “Fue algo que no esperaba y que me hizo ver la realidad que se vive detrás del telón de estos eventos, con la que no estoy de acuerdo”, manifiesta.

“No voy a decir que fue una mala experiencia, porque sí gané conocimientos y aprendí más sobre mi tierra, pero decidí renunciar a los concursos de belleza porque los organizadores buscan más que belleza e inteligencia”, afirma, y no quiere referirse más al tema.

Borrón y vida nueva

Florencia dice que ahora tiene otras metas y que luchará por conseguirlas. “Mi prioridad en este momento es salir profesional y potenciar mi trabajo como modelo, es por eso que prácticamente renuncié a todo en Tarija, para venir a Santa Cruz, la tierra de las oportunidades», añade.

La joven cursa el tercer año de Ingeniería Comercial de la Universidad Domingo Savio y dedica su tiempo libre al modelaje.

Por el momento no piensa ligarse a ninguna agencia, pues afirma que se siente más cómoda trabajando de manera independiente. «Creo que por mis estudios es mejor manejar mis tiempos y mis ganancias», señala la joven, que ya empezó a promoverse en las redes sociales con un nuevo book de fotos y, casi instantáneamente, ya obtuvo sus primeros trabajos en la ciudad de los anillos.

Si bien considera que este tiempo de transición no ha sido fácil, afirma que su sacrificio valdrá la pena cuando llegue a la cima. «Me está costando escalar, pero si la vida fuera fácil no tendría sentido. Sé que alcanzaré mis metas y que pronto volveré a mi tierra para orgullo de mis padres y mi departamento», finaliza.

Fuente: sociales.com.bo