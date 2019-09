15 meses sin radioterapia, la instalación del equipo no avanza y está en el limbo

Hace 15 meses, el Servicio Departamental de Salud (Sedes) anunció el cierre de la Unidad de Radioterapia del Hospital de Clínicas, el establecimiento de tercer nivel más importante de La Paz. Desde entonces, las autoridades realizaron una serie de promesas e incluso compraron hace nueve meses un equipo de tomoterapia.

Pero, hasta la fecha, la instalación de este nuevo equipo está en el limbo. Pacientes expresaron su preocupación y exigen una inmediata atención. Este medio pidió una entrevista con la dirección del Sedes, pero no tuvo respuesta.

“Estamos muy preocupadas porque hasta la fecha no hay nada. Ningún cambio”, dijo la vicepresidenta de la Asociación de Pacientes con Cáncer y Familiares, Ruth Vargas. Explicó que el nuevo equipo de tomoterapia tenía que ser instalado hace nueve meses en el Hospital de Clínicas.

Para habilitar este aparato, las autoridades tenían que realizar trabajos de mejoramiento en Radioterapia. Pero hasta la fecha aún no se hizo ningún cambio. “Ni siquiera sacaron (en su totalidad) el equipo de Cobaltoterapia, pese a que dejó de funcionar desde junio del año pasado”, aseguró Vargas. Se informó que la pasada semana sólo se retiró la fuente, pieza del equipo obsoleto.

Página Siete visitó el jueves este servicio y observó algunos ladrillos, además de un poco de arena amontonada cerca de la puerta de la sala. Dentro de la unidad, en el pasillo, sólo se vio sillas repletas de polvo. Los ambientes estaban vacíos, salvo uno donde personal del hospital realiza las valoraciones de los pacientes para transferir sus documentos al Ministerio de Salud. Este trámite es un requisito para acceder al tratamiento gratuito de radioterapia en entidades privadas.

Al frente, en la sala del servicio de Radioterapia, varias personas entraban y salían del lugar. Indicaron que ya se estaba desmantelando el equipo de cobaltoterapia. Explicaron que no se podía ingresar porque usaban herramientas pesadas. Este medio observó que aún se encontraba una parte del equipo en el lugar.

Hace dos semanas, la Comisión de Planificación Económica y Finanzas de la Asamblea Departamental hizo una inspección ocular a la unidad de Radioterapia y concluyó que este servicio está igual que antes.

“Hemos ido a la inspección y hemos visto que el búnker todavía está en proceso de readecuación”, explicó molesto uno de los miembros de la comisión y asambleísta, Marco Antonio Fuentes. Sostuvo que hace tiempo esa sala ya tenía que ser remodelada para instalar el nuevo equipo, según el compromiso efectuado hace nueve meses por el gobernador, Félix Patzi.

El 22 de diciembre, cuando llegó el equipo de Tomoterapia a La Paz, el gerente general de la Empresa Cosin, que se encarga de la instalación, Rodolfo Vega, indicó que luego de sacar la fuente de cobalto de esa sala, se trabajará al menos tres meses en la adecuación de la unidad para acomodar el nuevo aparato.

“Una vez que se saque el equipo y se cuente con la autorización del IBTEN (haremos la) reformación de paredes y adecuación de pisos para que el equipo ingrese (…) (Realizamos) los canales de instalación eléctrica, aires acondicionados, compresoras y otros”, sostuvo entonces.

El gobernador de La Paz, Félix Patzi, explicó que el retraso de la instalación del equipo de tomoterapia es porque aún no se podía trasladar la fuente de cobalto. Pero se informó que la pasada semana se sacó este aparato. “Ahora se adecúa el búnker para la instalación”, señaló.

La Asociación de Pacientes con Cáncer también observó que el equipo de Tomoterapia está incompleto. “Se necesita un tomógrafo simulador, pero no se cuenta con ese aparato”, dijo la secretaria de Fiscalización, Susana Zuazo.

Pero, la instalación del equipo que costó 35 millones de bolivianos y la falta del tomógrafo simulador no son los únicos problemas. Los pacientes están preocupados por falta de la capacitación de los profesionales que manejarán este equipo.

“Hemos hablado con los médicos que se encargarán del manejo de estos equipos y ellos están preocupados porque hasta la fecha no fueron capacitados. Este proceso de formación dura al menos seis meses”, dijo Fuentes.

“No permitiremos que hagan experimentos con nosotros. Necesitamos un tratamiento digno y oportuno”, sostuvo la secretaria de Finanzas de la Asociación de Pacientes, Susana Zuazo.

El 19 de febrero, la jefa de la Unidad de Radioterapia del Hospital de Clínicas, Liliam Zamuriano, aseguró que ella y algunos técnicos buscaban por sus propios medios acceder a cursos de capacitación para el manejo del equipo de tomoterapia. Pero, el exdirector del Sedes, Ramón Cordero, dijo que ya existía un convenio para que seis profesionales viajen al exterior para participar en talleres.

La Asociación envió tres cartas a la Gobernación y al director del Sedes para solicitar “explicaciones concretas” sobre los temas anteriormente mencionados. “Nos respondieron que el servicio de tomoterapia será comprado, pero no dicen dónde”, acotó Zuazo.

La Comisión de Planificación Económica y Finanzas de la Asamblea Departamental realizó una Petición de Informe Oral sobre este tema, pero Patzi no acudió. “Enviamos 13 preguntas respecto a la adquisición del acelerador lineal, dos no fueron respondidas. Por ejemplo: cuánto se recaudó del telecáncer que se realizó en 2015. Queremos saber qué hizo con esos recursos, no sabemos ni en qué cuenta están y a nombre de quién”, dijo la presidenta de la Comisión, Susy Chura.

Otra de las preguntas fue si ya se canceló en su totalidad el equipo de tomoterapia. “Según normas, el pago se termina una vez que el aparato se encuentre instalado y funcionando”, aseguró Chura. Indicó que no “existe una boleta de garantía”. Pidió al Gobernador paceño que presente en 48 horas un informe oral sobre este tema, caso contrario será interpelado.

