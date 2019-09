9 Jóvenes que hacen realidad sus sueños

Desde el arte, la tecnología, la fotografía o la moda, estos jóvenes dan lo mejor de sí para contribuir a construir la identidad de su ciudad. Conozca cómo aportan desde sus oficios.

ÁLVARO OLMOS



Crea y produce películas

Desde muy joven se dedicó a la producción audiovisual. El 2007 creó la productora Empatía Cinema para la producción de películas independientes. El 2011 estrenó el documental “San Antonio” y en 2019 “Wiñay”. Ha realizado varios documentales para la televisión nacional e internacional.

GERSSON SALINAS Y CATHERINE ANTEZANA



Promueven el arte del cine

Gersson Salinas y Catherine Antezana, fundador y productora de Traffic Ideas En Movimiento. Promovieron el Concurso Intercolegial de Cortometrajes con Celular (CICC). A través del cine y el audiovisual,crean espacios de formación con el objetivo de que más niños y jóvenes se enamoren del cine.

EDUARDO GUMUCIO



Destacada participación

Eduardo Gumucio es un joven cochabambino que se formó como diseñador de modas, ejerciendo más de 13 años este oficio.

Su trabajo se muestra en importantes eventos de moda como el Bolivia International Fashion Week, Iconoclasta, Amazonía Moda, Bolivia Moda, entre otros.

«Como diseñador, lógicamente, no puedo trabajar solo. Hay un equipo de trabajo que me acompaña día a día, y el principal aporte es ese, proporcionar trabajo a esas personas y, por lo tanto, generar movimiento económico en la ciudad. También he llevado el nombre de Cochabamba a los eventos de moda más importantes a nivel nacional: Bolivia Moda, Bolivia International Fashion Week, Iconoclasta, Amazonía Moda, entre otros». Eduardo Gumucio. Diseñador de modas.