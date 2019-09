Alcalde de La Guardia pide ítems a la Ministra de Salud en pleno acto

Santa Cruz, 27 de septiembre, eju.tv.- El alcalde de La Guardia lamentó durante la inauguración de un hospital de primer nivel de este municipio, en el que se encontraba la Ministra de Salud, que deba pagar los ítems de los médicos, algo que por ley no les corresponde, sin embargo aclaró que al solicitar los ítems a la ministra la respuesta dada fue que la gobernación debió priorizar y tomar en cuenta al municipio de La Guardia y al no hacerlo ellos no podrían dotar de más ítems.

“Con eso podemos ver que hay un rechazo, una antipatía, una animadversión del Sedes o de la gobernación, hacia este municipio, hacia este alcalde, hacia esta gestión, esto quiere decir que vamos a continuar pagando los más de 159 ítems para que sigamos teniendo salud” señaló la autoridad.

