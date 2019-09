Alerta para el Balón de Oro: Leo Messi ganó para todos… menos para los periodistas

Leo Messi se llevó el premio The Best FIFA gracias al voto de capitanes, seleccionadores y aficionados… pero no al de los periodistas. El argentino no fue el más votado entre los representantes de los medios de comunicación encargados de elegir al mejor jugador de la pasada temporada.

El jugador del Barcelona fue el más puntado para los capitanes (377), por delante de Van Dijk (337) y Cristiano Ronaldo (330). También para los entrenadores, con 379 puntos, más que Cristiano Ronaldo (307) y Van Dijk (289). Y venció el voto popular, donde forjó su distancia con Van Dijk con 1.359.728 puntos. Ronaldo se quedó con 962.919 y Van Dijk sólo acumuló 704.235.

El triunfo da alas a Messi de cara al Balón de Oro. Hasta la fecha, los otros tres ganadores del The Best (Cristiano en dos ocasiones y Modric el año pasado) ganaron también vencieron el dorado galardón de France Football. Pero hay un dato que suena como alerta para Leo. El Balón de Oro lo eligen los periodistas, corresponsales de la revista francesa… y ahí es donde perdió el azulgrana en la votación.

Los responsables de los medios de comunicación le dieron 462 puntos a Van Dijk, triunfador parcial en esta estadística, mientras que Messi se quedó con 364 puntos. Ronaldo sólo sumó 264.

