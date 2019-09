Always trae al chileno Sebastián Núñez, exayudante de Vigevani

El chileno Sebastián Núñez es el nuevo director técnico de Always Ready, confirmaron el entrenador y el presidente del club, Fernando Costa, quien aseguró que el profesional se estrenará el sábado en el duelo que el cuadro millonario jugará ante The Strongest (15:00) en el estadio de Villa Ingenio.

“Estoy muy contento por este nuevo desafío en mi carrera, pero prefiero hablar todo mañana (hoy) cuando ya sepa cuándo llego a El Alto”, reconoció Núñez, quien conoce a varios jugadores del cuadro de El Alto, como Marcos Ovejero.

El chileno fue formado en Wanderers de Valparaíso. Es oriundo de Con Con.

“Necesitamos un técnico que levante la moral del plantel, que conozca además el fútbol boliviano. Sebastián Núñez es el indicado, él radica en Santiago de Chile”, explicó Costa.

Núñez tiene conocimiento del balompié nacional porque en 2018 fue parte de Deportivo Fatic y posteriormente fue ayudante del director técnico de Bolívar, César Vigevani.

“El jueves estará al mando del plantel”, apuntó Costa, entrevistado por DXTV.

Always optó así por contratar a un DT con experiencia del balompié nacional y no por el técnico venezolano Richard Páez, quien ayer por la tarde confirmó que recibió un llamado de la dirigencia del cuadro millonario para hacerse cargo del plantel de Always Ready ante la salida de Julio César Baldivieso, quien dejó de ser el técnico de cuadro millonario la noche del pasado lunes, de manera sorpresiva.

El plantel y Baldivieso

Sobre la salida del técnico Baldivieso, el médico de plantel Erick Koziner dijo que los jugadores tomaron de buena manera la determinación de la directiva. “Hablamos con la dirigencia sobre la parte psicológica de los jugadores, estuvo incómodo el ambiente y es algo que yo lo tuve que conversar con la dirigencia, son circunstancias que uno tiene que actuar en el momento”, reveló,

Sobre el cambio de actitud de los jugadores en la práctica de ayer, el doctor añadió: “Evidentemente hay un semblante más de alegría, como si se hubieran quitado una mochila de la espalda”. De momento, el paraguayo Pablo Godoy se hace cargo del plantel. Godoy es el técnico de la reserva que cumple un buen papel en el torneo de esta categoría, donde se encuentra en tercer lugar.

Fuente: https://www.paginasiete.bo