Amazon lanza nuevas bocinas Echo, anillos y lentes, y enseña varios idiomas a Alexa

Los Echo Buds son los audífonos inalámbricos de Amazon que incluyen tecnología de Bose y también integran a Alexa.

CNET



Por tercer año consecutivo, Amazon presentó toda una nueva gama de productos desde su sede en Seattle, que confirman la fuerte apuesta de la gigante del comercio electrónico por el hogar inteligente y la integración de su asistente Alexa. Amazon también guardó un par de sorpresas para el final al mostrar los audífonos inalámbricos Echo Buds y las gafas con Alexa integrado, las Echo Frames.

Además de estos dispositivos, Amazon también presentó una nueva bocina Echo Dot with Clock con reloj incluido, un colorido Echo Dot enfocado en los niños, la nueva bocina inteligente de gama alta Amazon Echo y nuevas funciones para su asistente de voz Alexa, convirtiéndola en un sistema de voz más inteligente, con lenguaje más natural y más tolerante hacia sus usuarios.

Esto fue un poco de lo que vimos durante la presentación del 25 de septiembre desde sus oficinas en Seattle.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

Alexa

Dave Limp, vicepresidente de Amazon para dispositivos y servicios, dijo que la empresa busca ser más transparente con sus usuarios, por lo que desde ahora es posible decir «Alexa, tell me what you heard» (Alexa, dime lo que escuchaste) y Alexa dirá el comando que recién mencionaste. También tras un año los usuarios podrán decir «Alexa, why did you do that?» («Alexa, ¿por qué hiciste eso?») para que Alexa te dé una explicación de lo que hizo.

Junto con estos nuevos comandos, Amazon también realizó actualizaciones para que Alexa tenga más conversaciones, sea emotiva y expresiva e, incluso, ahora sea capaz de hablar múltiples idiomas en mercados como Estados Unidos, Canadá e India. En Estados Unidos, Alexa hablará en español e inglés; en Canadá en inglés y francés; y en India hablará en hindi y en inglés. Los modos multilingües de Alexa estarán disponibles a partir de octubre e se actualizarán a lo largo del año.

Echo Dot with Clock

De acuerdo con Amazon, una de las cosas que más le preguntan los usuarios a Alexa es la hora, por lo que Amazon presentó la bocina inteligente Echo Dot with Clock, la cual además de mostrar la hora por medio de unas luces led, también puede mostrar el clima y programar alarmas. Esta bocina inteligente con reloj integrado ya está disponible en preventa por US$59.99.

Nueva Echo Dot

Amazon añadió una bocina inteligente más a su catálogo y presentó la Echo Dot de 2019, la cual cuenta con la misma arquitectura de audio que la Echo Plus pero con un nuevo diseño de tela. Esta colorida bocina está disponible en colores carbón, arena y gris además de un nuevo color azul llamado Twilight Blue.

Echo Studio

Los rumores de que Amazon estaba trabajando en una bocina de mayor categoría eran ciertos. Amazon presentó la Echo Studio, una bocina inteligente con sonido 3D. La Echo Studio está disponible para preventa desde el 25 de septiembre a un precio de US$$199.99.

Amazon presentó su bocina de categoría alta, la Echo Studio.

Alejandra Ramos/CNET

Echo Show 8

Tras el éxito de la Echo Show 5, ya que según la empresa el 70 por ciento de los usuarios la calificaron con 5 estrellas, Amazon presentó la Echo Show 8 con una pantalla HD de 8 pulgadas. Al igual que el modelo anterior, cuenta con un bloqueo físico de la cámara. La Echo Show 8 de 10 pulgadas tiene un costo de US$129.99 y también está disponible en 5.5 pulgadas y 10 pulgadas.

Echo Glow

La Echo Glow es una bocina inteligente con Alexa integrada que puede cambiar de color por medio de comandos de voz y está pensada para los niños. Los usuarios pueden pedirle a Alexa el tipo de luz que quieren y pueden programarla para que se apague gradualmente; la empresa tiene planeado añadir más opciones posteriormente. La Echo Glow ya está disponible para ordenar y tiene un precio de US$29.99.

Amazon Smart Oven

El año pasado Amazon presentó un horno de microondas y este año presentó el Smart Oven, una combinación entre un horno convencional y un horno de microondas el cual se puede controlar mediante comandos de voz. El Smart Oven de Amazon viene con un Echo Dot incluido gratis y tiene un precio de US$249.99. Está en preventa desde el 25 de septiembre.

Los Echo Buds son los audífonos inalámbricos de Amazon. Incluyen tecnología de Bose y también integran a Alexa.

Echo Buds

Los audífonos Echo Buds son el primer dispositivo dentro del mercado de los wearables que presenta el gigante del comercio electrónico. Según Amazon, sus auriculares ofrecen sonido de calidad, batería de larga duración de hasta 20 horas y cuentan con la tecnología de cancelación de ruido de Bose. Además, tienen incluido Alexa, aunque los usuarios también pueden acceder a servicios de voz de terceros como Siri y Google Assistant. Las Echo Buds estarán disponibles para ordenar a partir del 25 de septiembre por US$129.99, aunque los envíos se empezarán a realizan en octubre.

Echo Frames

Para cerrar el evento, Amazon presentó las gafas inteligentes Echo Frames, las cuales pretenden ayudar a los usuarios a estar más presentes, por lo que no cuenta con una pantalla incluida. Lo que las hace inteligentes es la integración con Alexa. Los usuarios pueden acceder a la asistente de voz «mientras que sus manos, ojos y oídos están presentes en el mundo que los rodea».

Las Echo Frames se ven como unas gafas de prescripción normales y pesan tan solo 31 gramos.

Fuente: cnet.com