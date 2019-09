– Amigo, me siento raro.

– ¡Yo también, ya no me duele nada, ni sed tengo!

Los amigos se miraron mientras caminaban por donde antes estuvo su casa.

Con la mirada buscaban a sus amigos pero solo hallaron silencio.

– Amigo, me siento super, como si haya dormido y descansado un año.

– ¡Verdad mai frend! ¡Se siente increíble!

…De pronto vieron llegar a la gente de amarillo y con cascos, se veían sucios y cansados. Trataron de esconderse, pero ya era tarde.

– Que desgracia, maldito incendio, pensar que se pudo evitar. – dijo uno de los cansados hombres de amarillo y casco.

– ¡Viste, pasaron sin vernos! – dijo uno de los amigos.

– Algo anda mal, respondió el otro.

De pronto, ambos entendieron y sintieron ganas de llorar.

Se miraron mientras la luz que bajaba los envolvía y se abrazaron fraternalmente.

Era el final, luego el silencio.

Los bomberos de amarillo y casco los hallaron un mes después.

– «¡Aquí hay dos más, un conejo y un tatú!, mirá que raro, murieron abrazados.»

-dijo uno de ellos mirando los cuerpecitos calcinados en medio de las cenizas.

Otro bombero miró más allá tratando de respirar en medio de la desolación…

A diez mil kilómetros de distancia, en la ciudad que nunca duerme, un presidente melenudo decía:

«Hemos actuado rápido, ya no hay incendios, bla, bla, bla…»

