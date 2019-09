Analistas: Falta de diferenciación ideológica y tibieza pueden afectar a Mesa en comicios

Mientras que Oscar Ortiz, candidato presidencial de Bolivia Dice No y actual senador de Unidad Demócrata, habría jugado mejor sus cartas cuando captó un nicho de votantes.

No cabe duda, remarcan, que el MAS perdió apoyo y su voto duro ha disminuido, sin embargo, esto no implica un realineamiento electoral porque la gente que le quitó el apoyo no está yendo necesariamente hacia Mesa, Ortiz u otro.

En cuanto a las posiciones ideológicas, la de Carlos Mesa, de Comunidad Ciudadana, no se la puede determinar con facilidad, y esa falta de diferenciación y tibieza le pueden afectar, con miras a los comicios generales del 20 de octubre. Es una de las reflexiones del conversatorio organizado por la Agencia de Noticias Fides con tres panelistas.

De la reunión participaron Natalia Peres, politóloga especializada en temas electorales; Jorge Komadina, sociólogo investigador de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS) y candidato a segundo Senador por Comunidad Ciudadana en Cochabamba; y, Gonzalo Rojas Ortuste, politólogo y coordinador del Doctorado Multidisciplinario del CIDES de Política, Cultura y Sociedad.

ANF