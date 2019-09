Antonio Costas: «Hubo un exceso en el cambio (de dirección del Sereci) de Santa Cruz»

El vicepresidente del Órgano Electoral, Antonio Costas, asegura que ningún país extranjero tiene competencia para vigilar al TSE. Ratifica que las subnacionales serán en marzo

Marcelo Tedesqui

¿Cómo cayó la declaración de la embajada de la Unión Europea dentro de la Sala Plena?, ¿Cómo se ha evaluado?

Yo creo que la embajada de la Unión Europea y las misiones diplomáticas tienen el ámbito que corresponde a lo que es la observación, reflejan las preocupaciones que tienen, pero, en todo caso, somos un Estado soberano y como a todos informamos de manera más que suficiente. Inclusive, participamos con ellos en procesos de operación en diferentes áreas. Ellos están trabajando de manera muy estrecha con nosotros y están viendo el tipo y la calidad de trabajo que estamos haciendo. Consecuentemente, nosotros y, particularmente yo, recibimos esas preocupaciones como motivo de centrar más los objetivos electorales del 20 de octubre, y para hacer que ellos tengan muchísima información. Hay que entender algo: Por una parte está lo que informamos y, por otra, lo que recibe el contexto, la ciudadanía como parte de la población que vive en el país de este proceso electoral que es muy controversial, que tiene muchísima desinformación y, quien sabe, tal vez seguimos incurriendo en el mayor problema que es no saber comunicar qué es lo que hacemos.

Alemania y el embajador (León) De la Torre insisten en que se deben organizar elecciones transparentes, porque eso garantizará la democracia, ¿este es un tema de preocupación para ustedes?

Que el embajador de la UE, León de la Torre, señale un solo proceso en el que nuestro trabajo no hubiera sido transparente, el trabajo del Tribunal Supremo como de la Corte Nacional Electoral (de la que Costas fue presidente a partir de 2009). Cuando a mí me diga que no lo fue en tal oportunidad, yo creo que su apreciación tendrá razón y podremos analizar.

Él está sindicándonos de no hacer un proceso transparente, y no lo acepto de ninguna manera. Está muy bien que acompañe el proceso. Ni él ni ninguna otra delegación extranjera tiene competencia para vigilarnos. Tiene las puertas abiertas como lo tiene cualquier otra delegación diplomática para que nos reunamos, conversemos.

EEUU también se sumó al pedido de elecciones limpias, ¿esto implica más presión?

La misma, porque creo que todos estén preocupados de que este proceso electoral sea exitoso y se respete el voto ciudadano.

El lunes vence el plazo de alianzas para las subnacionales, ¿esto confirma que se realizarán en marzo?

Tenemos un plazo límite para entregar las credenciales electorales el 30 de mayo. Ese día cesan en funciones todas las autoridades subnacionales. Para entonces, las nuevas deben estar listas.

Todo eso está armonizado, por eso el 30 de septiembre termina el plazo de las alianzas, entonces, el margen para la convocatoria a ese proceso está en noviembre y el margen para fecha de votación, está en el mes de marzo, sí.

Todo esto, tomando en cuenta que hay segunda vuelta en el caso de las gobernaciones. Si eso ocurre, 60 días después debieran realizarse las votaciones. El mismo mes de mayo, estamos realmente muy al borde.

Más de 40 partidos en todo el país no podrán participar en las subnacionales por inclumplir plazos en la entrega de estados financieros, ¿no?

Eso fue tratado el mes de enero, cuando no estaba en vigencia la reglamentación de la Ley 1096 de Organizaciones Políticas. Entonces, se hizo esa resolución.

Es posible, si hubiera alguna solicitud de revisión de esa resolución, que podamos analizarla, porque estamos en un proceso de adecuación de las organizaciones a este nuevo régimen.

¿Eso quiere decir que la suspensión no es definitiva?, ¿aún se puede regularizar?

No tenemos reclamos, y no podemos obrar de oficio. Si los presentan, no tenemos por qué no hacer una revisión extraordinaria de esta resolución.

¿Por qué los partidos la conocieron recién si es de enero?

No sé por qué no la conocían. Creo que todo el mundo está en proceso electoral hace mucho tiempo, y las organizaciones políticas, a todas en general esta ley las puso en dinámica diferente.

¿Por qué se cambiaron autoridades del Sereci en Santa Cruz tan cerca de la elección?

Tengo la misma observación. No deberían hacerse ese tipo de cambios próximos a elecciones. En el caso de Santa Cruz hubo un exceso, lo hice conocer en Sala Plena. Es una instancia colegiada y toma decisiones. Espero que no afecte, hasta ahora no ocurrió.

