Así reaccionó Paul McCartney a la versión de «Hey Jude» que hizo BTS

En The Beatles Anthology, McCartney contó que “Pensé en ir a Weybridge en calidad de amigo para tratar de animarlos y ver cómo estaban (Cynthia y Julian). Se tardaba una hora en coche aproximadamente. Siempre apagaba la radio y me ponía a pensar canciones, por si acaso. Empecé a cantar ‘Hey Jools, don’t make it bad, take a sad song and make it better’. Era una canción optimista, un mensaje de esperanza para Julian”. Posteriormente decidió cambiar Jools por Jude, debido a que era el nombre de uno de los personajes de la serie Oklahoma que a él le gustaba.