¡Ayyy, señooor!…

¡AYYY, SEÑOOOOOR!

Hablaba con mi compadre Yoel Blanco, un negro pichicatero que tiene su puesto de pichicas en la Ramada.

Y mientras hablábamos, vimos al Presi en la ONU, siendo recibido con pancartas que le hicieron pelar los ojos de rabia a Gollum.

Después de renegar un rato, le pregunté a mi compadre sobre los candidatos y mirándome raro me dijo:

– «Mire Compadre: «Evo Morales es un títere impuesto por el castrismo con el cuento indigenista. Un socialista que vive en una suite. Es más, si hubiera ley no sería candidato.

Pestañeé dos veces, asombrado ante la claridad de la respuesta del grone.

Él prosiguió…

– «Carlos Mesa, un pusilánime, sin visión ni ideas propias, anticamba pleno y con la creencia absoluta de ser intelectual, más creído que cunumi con cadena de oro.»

Al escuchar eso quedé en shock, miré a mi compadre y me pregunté mentalmente, ¿como un hombre tan brillante, puede ser cornudo.?

– «Oscar Ortíz», -dijo mi compadre medio suspirando- «Patadas de ahogau, logiero, cuota de poder de CAINCO en el gobierno, desde el Senado viabilizó la destrucción de la Media Luna cuando estaba con Tuto…

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

– «¿Entonces?» – le pregunté más perdido que el vice multiplicando.

– «Nada, los dos trabajan para el Evo» – dijo mi compadre, pero esa no se la creí.

Iba a decir algo más cuando le llegó un video a su teléfono y me lo mostró al ratingo. Era Jhonny Fernández, diciendo que el nunca toma cuando está bebiendo. Yo me reí porque conozco a Jhonny y sé que no miente, bueno, a veces.

Mi compadre me miró serio y me hizo cambiar de cara cuando dijo:

– «Compadre, lo mejor del video de su amigo Jhonny son sus bonitas sobrinas»

Ahí me quedé más mudo que una foto.

– Cumpa, ¿cómo sabe que son sus sobrinas? -le dije asombrado.

– ¿Qué otra relación puede haber? Las lleva en su auto, son bellas, jóvenes, se ven felices, cariñosas y él, él es un hombre casado y respetable. ¡O sea!

Me quedé pensando y justo ese ratingo pasaba un candidato parecido al asiático que torturaba a Rambo, diciendo con voz solemne que el incendio en la Chiquitania es culpa de los pecados de… bla, bla, bla…

El ESCRIBIDOR

Npetv

Fuente: El Escribidor