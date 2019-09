Baltasar Garzón plantea «profundizar» diálogo con Chile para una salida al mar

A casi un año de la lectura del fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, referente a una salida soberana al Océano Pacífico para Bolivia, el exjuez español, Baltasar Garzón, consideró que se debe «profundizar» el diálogo con Chile con miras a la exigencia boliviana.

El jurista español, que llegó a Bolivia para abordar temas de asesoramiento legal con respecto a la defensa del medio ambiente, sostuvo que si la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya no hubiese querido una negociación abierta entre Bolivia y Chile, no lo habrá establecido en su fallo.

«La CIJ, de no haber querido que hubiese una vía de negociación abierta, no lo hubiera dicho (…). Lo que hay que hacer es profundizar en esa vía (del diálogo) que ha expuesto y no tanto negarlo ni por uno ni por otro», consideró Garzón en conferencia de prensa.

El pasado martes, durante el 74 período de sesiones de la Organización de Naciones Unidas (ONU) que se realizó en Nueva York, el presidente Evo Morales aseveró que la ONU debe «vigilar» el cumplimiento del fallo de la CIJ.

«La ONU debe vigilar y exigir el cumplimiento integral de las decisiones de la Corte (Internacional de Justicia), para que ambos pueblos sigamos negociando de buena fe y cerrar las heridas abiertas», señaló el Mandatario el martes en la ONU.

La lectura del dictamen hecho por el presidente del Tribunal, el somalí Abdulqawi Ahmed Yusuf, el 1 de octubre de 2018 determinó que Chile no tiene la obligación de negociar con Bolivia un acceso soberano al océano Pacífico.

Página Siete Digital / La Paz