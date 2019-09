Becerra: “Claudio Caiguara está obsesionado conmigo”.

La juez del menor, Shirley Becerra, en un contacto telefónico con #ElBunker, programa radial conducido por Agustín Zambrana dijo que los constantes ataques que recibió del exreprentante de la Aldea Padre Alfredo, Claudio Caiguara, se deben a que está obsesionado con ella. “Ha creado páginas en facebook con mi imagen, diciendo la juez corrupta, que ha negociado con niños, yo no sé qué es lo que tiene, está obsesionado conmigo”.

“Es una persona que tiene un perversidad interior, que no ve más allá de sus propias narices, esta enceguecido por el odio. No solo me hace quedar mal a mí, sino a todo un sistema de la adopción”, señaló.

Caiguara, acusó públicamente a la juez del menor por trata y tráfico de 55 menores. Según el exrepresentante de la aldea, Becerra cobra 30.000 dólares por o para la adopción de un menor.

“Yo lo he denunciado y estoy por iniciar el juicio de una querella que presente por todas esas mentiras que dijo y sigue diciendo, por difamarme, calumniarme y por usar información falsa mellando mi dignidad y haciendo creer a la ciudadanía de que nosotros cometemos delitos”, dijo la autoridad.

Becerra, aclaró que quien denunció a Caiguara por violación fue la Gobernación, no ella. "Yo no denuncie, es la Gobernación como tutor extraordinario de los niños, yo no tengo nada que ver con las dos denuncias que hay en contar de Caiguara, no son casos que están en mis juzgados".





Fuente: Agustín Zambrana en El Bunker