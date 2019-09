Bomberos voluntarios encontraron una fábrica de droga al sofocar incendio

Ref. Fotografia: Bomberos bolivianos en la Chiquitania. Foto: Share Bolivia

Luego de que varios bomberos voluntarios retornaron a sus regiones porque fue imposible apagar los incendios en la Chiquitania, este jueves se conoció en el programa AM de radio Fides que varios de ellos, que estuvieron en Concepción, dejaron esa labor por la falta de seguridad, pues encontraron una fábrica de droga.

La fábrica fue encontrada en el sector de Ríos Negro y Santa Mónica según el relato de un bombero voluntario que prefirió guardar en reserva su nombre por su seguridad personal. “El monte oculta muchas cosas”, dijo.

“Hemos podido apreciar en una intervención, que hemos hecho por el sector de Ríos Negro y Santa Mónica, algunas, no sé si llamarlas edificaciones, pero más o menos eran del tamaño de una cancha de futsal en la cual habían turriles, bolsas de plástico dobladas por metro, los que hemos apreciado nos decían que, el término es Pichicata, entonces los comunarios nos sacaron del lugar y (dijeron) vamos a otro lado, por otro lado vamos a ingresar. El miedo cundió en nosotros más que el fuego y nos quedamos atónitos, factores como esos han incidido en que tomemos la decisión de replegarnos en a nuestros lugares de origen”, relató.

Otro de los factores para dejar el lugar fue la llegada de policías que no tenían la orden de ayudar en apagar los incendios y no querían decirles cuál era el motivo de su presencia.

A “los policías de base les preguntábamos cuál es el trabajo que van a realizar, si nos ayudarían a apagar el incendio y ellos nos decían que no tenían esa orden, y les decíamos entonces que van a hacer acá y no nos querían decir la razón y nosotros ya sentíamos algo de temor por el hecho de que estaba la fuerza policial pero no tenían orden para sofocar el fuego, situaciones como esas, y situaciones como que se iban a militarizar todo Concepción”, indicó.

A esto se suma el hecho de que tenían información que gente que fue trasladada hasta ese lugar se estaba organizando para “enfrentarnos a nosotros, a los voluntarios”. También los comunarios originarios les decían que gente trasladada, que no es oriunda del lugar, se estaba ocultando para hacer frente a los voluntarios o a la misma gente oriunda. /Radio Fides

