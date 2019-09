Breve análisis sobre las encuestas de intención de voto de CIESMORI

Jorge Roberto Marquez Meruvia[1]

Los datos utilizados se encuentran en la siguiente página web: http://www.unitel.tv/asi-decidimos-2019/ (en fecha 10 de septiembre de 2019). A continuación vamos a realizar un pequeño análisis de acuerdo a la información presentada de intención de voto.

El eje central (Santa Cruz, La Paz y Cochabamba) congrega la mayor cantidad de habilitados en el padrón electoral nacional para las próximas elecciones generales del 20 de octubre. El eje tiene el mayor impacto electoral que no podemos negar independientemente de nuestro apego y simpatía por cualquiera de las 9 candidaturas en competencia. Ganar en estos tres departamentos da la posibilidad a cualquiera de los candidatos de acceder a Palacio y hacerse con la silla presidencial. Un dato que no podemos dejar de lado es el margen de error de ± 2,07%.

En el departamento de Cochabamba la diferencia del primero y el segundo es de 19%; en La Paz es del 17%; y en Santa Cruz existe un empate. Sin embargo, es el Movimiento Al Socialismo (MAS) que lidera en dos departamentos (La Paz y Cochabamba) y empata en Santa Cruz con Bolivia Dice No (BdN) el primer lugar. Comunidad Ciudadana se encuentra muy relegado en Santa Cruz ocupando un tercer lugar con el 16% por debajo de 13% de sus dos TEMPprincipales competidores, tanto en La Paz al igual que en Cochabamba ocupa el segundo lugar, pero se encuentra a más de 10% de diferencia con su TEMPprincipal competidor.

La diferencia por más del 10% entre los dos principales candidatos por la presidencia se da en los siguientes departamentos: Oruro 16%, Tarija 17% y Pando 22%. Tanto en Oruro y Pando Evo Morales es primero; Carlos Mesa ocupa el primer lugar y con una amplia ventaja en Tarija. Oscar Ortiz se encuentra muy relegado

Por debajo del 10% encontramos a: Beni 3%, Potosí 6% y Chuquisaca 7%. En el caso del departamento del Beni el margen de error puede darnos un empate entre el primero y el segundo, que son el MAS y BdN (Evo Morales y Oscar Ortiz). Comunidad Ciudadana se encuentra en el tercer lugar, Mesa se encuentra a 11% de Morales y a 8% de Ortiz.

Los resultados nos muestran que los incendios en parte de la Chiquitania y Amazonia bolivianas tienen un impacto mínimo en la intención de voto. La muestra de la encuesta se levanta entre el 20 de agosto y 4 de septiembre, que son los momentos críticos del siniestro. Que no nos llame la atención que en posteriores encuestas los resultados sean similares. El gobierno ha acaparado los medios de comunicación con propaganda y dado a conocer el “Plan Tajibo” a diferencia de la oposición han sabido posicionarse sobre el tema. Bolivia Dice No y Comunidad Ciudadana simplemente van lanzando culpas y encontrando responsables.

El Movimiento Al Socialismo tiene una gran ventaja, una base aún abundante de voto duro y gran parte de los mensajes gubernamentales es para fidelizarlos, pero también cuenta con llegada a lo popular. Esto último, puede significar el punto de quiebre de la elección, debido a que Comunidad Ciudadana y Bolivia Dice No, no cuentan, o en el peor de los casos no saben cómo llegar a esta porción del electorado. Quedan alrededor de 40 días antes de la elección donde los partidos y sus equipos de campaña tendrán que trabajar para posicionarse mejor tanto en el eje central y tratar de acortar distancia entre los dos oponentes en varios departamentos en caso de que queramos ir a una segunda vuelta.

[1] Politólogo

Fuente: jrmarquez.blogspot.com