Cae red de empleados que traficaba cocaína desde aeropuerto boliviano Viru Viru hasta España

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) desbarató una red de traficantes de cocaína que operaba desde el aeropuerto Viru Viru, en Santa Cruz, y enviaba droga a España. Los integrantes son empleados de una aerolínea internacional y de una empresa que contrata a estibadores. Hay un policía detenido.

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, dio una conferencia de prensa ayer en Santa Cruz para informar detalles de esta organización, la cual fue detectada desde el 27 de abril, cuando llegaron a Madrid dos maletas que contenían cocaína.

“La investigación estableció que los controles de Viru Viru habían sido burlados, dos valijas fueron depositadas conteniendo 47 kilos de droga. En este hecho participaron estibadores contratados por una empresa de transporte, empleados de una línea internacional”, declaró.

El operativo que duró meses se denominó Bolivian Express y el sistema de comunicación Aircorp permitió verificar, mediante las cámaras de seguridad, quienes son los implicados en esta organización criminal.

“Ellos facilitaban el depósito del equipaje con un registro falso, sin haber pasado por rayos X, sin haber pasado por el control policial a través de los canes”, informó ayer la autoridad.

El comandante de la Policía, Vladimir Calderón, informó que al margen de los empleados el cabo de la Policía Félix U.P. también fue aprehendido porque no hizo el control respectivo con su can antidroga a las maletas.

Los estibadores detenidos son: Marco Antonio H.L., Bismark M.B., José Ricardo R.Z., Remy Richard S.N., Daniel M.N. y Alejandro Q.B. Asimismo, los empleados de la aerolínea internacional que fueron aprehendidos son José Fabio G.H., Pablo Javier C.M., Alfonso L.C. y Benildo P.C. A ellos se suma el exfuncionario de una empresa de transporte aéreo nacional identificado como Henry J.C., también aprehendido.

¿Cómo operaron?

Calderón explicó que dos supuestos pasajeros llegaron el 26 de abril de este año al aeropuerto Viru Viru. Se acercaron al mostrador de la aerolínea y dejaron las valijas ahí.

“Estas maletas fueron desviadas por una puerta lateral antes del ingreso a la máquina de rayos X, para posteriormente ser colocadas en los contenedores de vuelo. Este procedimiento ha sido captado por cámaras en el aeropuerto, sobre todo en el área de equipaje”, manifestó el comandante policial.

El subdirector de la Felcn, Javier Maldonado, explicó que en todo el proceso de hacer ingresar las valijas con la droga estuvieron implicados el extrabajador Henry J.C. y los empleados José Flavio G.H., Javier C.M. y Daniel M.N. Éste último introdujo las dos maletas directamente a la cinta que lleva el equipaje. Ambas valijas tenían un ticket de registro falso.

En las imágenes que pudieron captar las cámaras se observa que son dos varones los que llegan con las maletas negras que están forradas con nailon rojo y azul. En otra imagen se ve que ambas valijas están detrás del mostrador y uno de los implicados se acomoda a su lado.

Otra cámara captó el momento en que las maletas salen hacia el sector del equipaje y dos personas las trasladan hasta los contenedores de equipajes que van directo al avión.

El ministro Romero explicó que si bien es el único envío a España que se detectó en este operativo Bolivian Express, se tiene el antecedente de Henry J.C., quien estuvo implicado en un envío frustrado de droga a ese país, en marzo de este año.

“Es probable que se tengan muchos casos de estos. Por lo menos con España se nos reportó este caso, no descartamos otras investigaciones con la Policía de dos países, que involucra a funcionarios de aeropuertos”, adelantó.

El operativo ejecutado fue coordinado con la Policía de España. Esta instancia envió hasta Bolivia fotografías de la droga encontrada y de las maletas. La procedencia era el aeropuerto Viru Viru, por lo que a partir de ese dato comenzó el operativo Bolivian Express.