Callejón y Prieto aceptarán naturalizarse si renuevan

Los jugadores Mauricio Prieto y Juan Miguel Callejón están dispuestos a adquirir la nacionalidad boliviana, pero esta posibilidad se encuentra condicionada a que ambos lleguen a un acuerdo para renovar sus contratos con el club Bolívar para la siguiente temporada.

“No sé si me voy a naturalizar, primero tengo que tener reuniones con la gente de Bolívar para el tema de la renovación y a raíz de eso ya veremos”, subrayó el atacante español.

Entretanto, el defensor uruguayo sostuvo ayer que la dirigencia le manifestó el interés de que continúe ligado, pero también le habló de la posibilidad de iniciar los trámites para la respectiva naturalización.

“Todavía no hemos hablado nada respecto al contrato, pero me indicaron que tendría que naturalizarme y empezar a hacer los trámites. Sé que le daría un espacio para tener un jugador extranjero más a la institución. Si me quedo lo haría, pero depende de ellos”, anotó el charrúa Prieto, de 31 años.

De los dos, Callejón es el que tiene más posibilidades de vestir la casaca de la Selección nacional. El ibérico llegó en julio de 2013 al país y estuvo tres años y medios continuos en Bolivia, hasta finales de 2016, ya que a inicios de 2017 fichó por una temporada en el fútbol de Arabia. Callejón volvió a inicios de 2018 a Bolivia y en diciembre concluirá su contrato.

“Esperemos que hasta la próxima semana se pueda aclarar algo y yo tengo predisposición y hay un acercamiento. Bolívar es mi casa y jugaremos al año la Copa Libertadores y es un privilegio jugarla, pero ya veremos”, agregó Callejón, de 32 años de edad.

Con dos jugadores naturalizados más y con el reglamento al Estatuto de la FBF que está por aprobarse, Bolívar ganaría la posibilidad de tener al año dos cupos más para reforzar su plantilla con jugadores extranjeros, ya que Prieto y Callejón no sumarían cupo ni en habilitación y menos en inscripción, con la nueva normativa que se aprobará en octubre próximo.

El director técnico de Bolívar, César Vigevani, admitió que tener en el momento a siete extranjeros en el equipo dificulta el ingreso de algunos jugadores como el caso del uruguayo Ángel Rodríguez que ha tenido poca participación en lo que va del campeonato.

“Tenemos siete extranjeros y sólo pueden entrar cuatro”, explicó.

Para el argentino, lo ideal sería que el jugador que adquiera la nacionalidad boliviana, actué como tal en el campo de juego y no como ocurre en el momento con el caso de Thomaz Santos que es naturalizado boliviano, pero cuando es tomado en cuenta en el onceno juega como foráneo.

“Hay una contradicción en la regla, ya que Thomaz es boliviano el momento que lo inscribimos, pero en cancha es extranjero. Tenía que haber un congreso de la federación y si nacionalizamos un jugador debe tener los mismos derechos que un boliviano. Hay que respetarlo, sino la naturalización no se la debería dar”, comentó.

Naturalizado Al margen de Callejón y Prieto, en el actual equipo se encuentra naturalizado Thomaz Santos, quien no ha tenido mucha continuidad en lo que va de la temporada y concluye su contrato en diciembre próximo.

Al margen de Callejón y Prieto, en el actual equipo se encuentra naturalizado Thomaz Santos, quien no ha tenido mucha continuidad en lo que va de la temporada y concluye su contrato en diciembre próximo.

Para el jueves se tiene previsto presentar la nueva indumentaria del club y un álbum de colección. Entradas La escala de precios para el lance con Sport Boys es la siguiente: curvas Bs 20, general 30, preferencia 40 y butacas 60 bolivianos, todos estos precios en la venta anticipada por internet.

