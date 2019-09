Camacho: Sería contradictorio que se invite al presidente o al vicepresidente a la Feria

Santa Cruz.- “La Feria puede demostrar su compromiso con Santa Cruz, que se va a quedar tranquila si dice que no invitará al Presidente ni al Vicepresidente. Si alguien no quiere hablar de democracia, no importa, pero ya cuando se habla de tu sector o de representar a los productores, como es la CAO, que tiene el 50 por ciento de la feria, y que está sufriendo por los incendios y el Gobierno no declara desastre nacional es contradictorio que se los invite”