Candidato del PDC propone la industrialización total del litio

El candidato presidencial por el Partido Demócrata Cristiano, Chi Hyun Chung, plantea la necesidad de completar el ciclo de la industrialización del litio del Salar de Uyuni hasta la construcción de automóviles y celulares.

El planteamiento lo realizó ayer en la tarde, en una conferencia de prensa que se desarrolló en la ciudad de Potosí.

“Potosí tiene el 60 por ciento de la riqueza mundial del litio y es una nueva esperanza y nosotros sabemos que todo lo que significa la parte de hidrocarburos se está agotando y no estamos pudiendo cumplir ante el gobierno de Argentina, con Brasil e incluso estamos en riesgo de pagar las multas por no cumplir la cantidad de exportación que se había hecho el contrato. Entonces, el litio es una gran oportunidad para Bolivia, para que esta sea utilizada

Destacó que la industrialización del litio avanzó un 70 por ciento mientras que ese proceso, en el país, apenas avanzó un 10 por ciento por lo que el vecino país supera a Bolivia en el aprovechamiento del “oro gris”.

Cuando hablamos del litio es en sentido macro económico nacional, no queremos que vengan, que exploten nuestros recursos y se lo lleven y que nos traigan autos hechos de Alemania, o autos hechos de Japón o China y baterías hechos por ellos y que nosotros seamos de vuelta consumidores. Más bien, lo que queremos, aprovechando mi legado que lo tengo de excelencia con Corea del Sur, y que es un Panamá en Asia, traerla esa tecnología coreana, yo ya estoy gestionando para que instale fábricas de autos en Bolivia, fábrica de motos en Beni y Pando. Quiero que traiga industria de celulares y que podamos nosotros producir autos Hyundai made in Bolivia y celulares Samsung made in Bolivia”, destacó el candidato presidencial.

