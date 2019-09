Candidatos anticipan que el voto abrirá la disputa por el poder en la Asamblea

Carlos Alarcón y Wilson Santamaría creen que el ciudadano votará en contra de la instauración de una “dictadura irreversible”. Para Adriana Salvatierra son los opositores los que apuntan a traer inestabilidad al país

La disyuntiva democracia o dictura es lo que plantean algunos candidatos de oposición para atraer el voto de la población en las elecciones generales del 20 de octubre. La sombra de la crisis venezolana, referente del socialismo en la región, es otro de los factores con los que la oposición interpela al oficialismo ante una eventual pérdida de los dos tercios en la Asamblea Legislativa, tal como sugieren algunas encuestas. En respuesta, el MAS pide que ellos tampoco quieren “venezolanizar” el país.

Estos planteamientos surgieron del debate que se instaló en la redacción de EL DEBER en La Paz entre Adriana Salvatierra, candidata a primera diputada por el MAS en Santa Cruz y actual presidenta del Senado; Carlos Alarcón, candidato a diputado por Comunidad Ciudadana (CC) en La Paz; y Wilson Santamaría, candidato a primer diputado por Bolivia Dice No.

Confianza en el voto

Antes de comenzar, Carlos Alarcón hizo una salvedad para explicar la participación de su sigla, pese a que apoyan las movilizaciones que piden el respeto del voto del referéndum del 21 de febrero de 2016.

“Por qué estamos participando en esta elección en estas condiciones, ante un candidato ilegal (como) Evo Morales, porque lo único que no controla dentro de este desastre que ocasionó el MAS, es el voto del ciudadano y son las personas, a través del sufragio, que evitarán que se abran las puertas para que Bolivia ande por senderos de una dictadura irreversible”, dijo.

Definió como un desastre lo que hizo Nicolás Maduro con Venezuela, al sobrepasar la autoridad de la Asamblea Legislativa elegida por el voto popular en 2015 e instaurar una Asamblea Constituyente, “imponiendo un esperpento de fuerzas corporativas para anularla”.

Y complementó que eso no ocurrirá en Bolivia, otra vez, “porque Carlos Mesa será presidente”.

Con este escenario dibujado, Alarcón acotó que cuando eso suceda va a respetar en la Asamblea Legislativa a la minoría a la que prometió “darle su espacio y su lugar, para que aporte a la construcción de las leyes”, que además aporte a la fiscalización plena del Gobierno, se la va a tratar como corresponde.

Alarcón no escatimó calificativos para decir que Evo Morales “ya ha dado el golpe”, porque se ha pasado por la tapa el voto popular, la soberanía del pueblo, la institucionalidad democrática del país, y “ha degradado y envilecido el Tribunal Constitucional”, con tal de mantener su afán de permanecer en el poder.

Por su parte, Wilson Santamaría, quien al inicio del debate dijo que llegaba con menor afán confrontacional, manifestó su confianza en el pueblo que castigue con el voto a este Gobierno.

Puso énfasis en que Bolivia Dice No, si llega al Gobierno, “no tomará el camino de ir a la Constituyente, como en Venezuela, porque si hay algo que tienen los bolivianos es una firme convicción democrática.

“Tenemos gente que le gusta ir a las urnas, que toma decisión en ánfora, espero que no nos volvamos a equivocar y es una decisión sabia que el soberano sabrá adoptar”, señaló.

Subrayó que el país está muy distante de la crisis económica que vive Venezuela, pero restó crédito a que eso hubiera sido obra del Gobierno de Evo Morales y del MAS. “No tenemos esas condiciones (como las de Venezuela) por el ‘boom’ de la economía, pero no tienen una varita mágica, es por el comportamiento internacional (por los altos precios de las materias primas)”.

Santamaría acotó que los resultados de la economía boliviana se deben a que otros gobiernos inauguraron gasoductos que dieron importantes réditos”. De hecho, el diputado mencionó entre ellos a Gonzalo Sánchez de Lozada, “socio de Carlos Mesa”, en el Gobierno de 2002-2003.

Respuesta del MAS

Por su parte, Adriana Salvatierra descartó la posibilidad de que el MAS siga el mismo camino de Maduno, en caso que no consiga los dos tercios de la Asamblea Legislativa, como lo sugieren algunas encuestas. De igual manera, dijo que espera que la oposición tampoco aspire a ese camino. “Yo creo que es una salida imposible, no creo que exista tal vocación de sabotaje, espero, por parte de la oposición”, afirmó Salvatierra.

¿Venezuela equivocó el camino?, se le consultó: “Yo creo que son condiciones absolutamente distintas, aun cuando aquí la oposición plantee el escenario de que Bolivia estaría venezolanizándose, es totalmente falso”, insistió la actual presidenta del Senado.

Salvatierra explicó que el país no está ‘venezolanizado’ “porque no existe la crisis económica que en este momento está atravesando ese país. Bolivia ha diversificado su matriz productiva, tenemos una fuerte provisión del sector hidrocarburos”, y mencionó la importancia de la proyección del litio, Puerto Busch y Mutún, abriendo también las posibilidades de Ilo. Destacó el trabajo realizado en la integración caminera y la proyección del tren bioceánico.

Sin embargo, no quiso afirmar que, si el MAS es Gobierno, nunca dé ese paso. “Eso lo tienen que garantizar ellos (la oposición, nosotros no estamos en condición para aquello y nosotros somos respetuosos de la institucionalidad, cuando hemos sido minoría y hemos sido derrotados en procesos electorales, hemos asumido con hidalguía aquellos resultados, los que vienen a denunciar un fraude electoral no somos nosotros, somos respetuosos de lo que vaya a decidir finalmente la gente el 20 de octubre”, aseveró.

¿Y el 21F?, fue la pregunta que ambas contendientes electorales le lanzaron sin dudar. “Respetamos la voluntad popular, no modificamos la Constitución Política del Estado (CPE), tenemos toda la legitimidad democrática para que continúe participando el binomio, que nosotros consideramos que es la mejor representación de nuestro proyecto político”, dijo actual Salvatierra.

Pese a lo planteado, los opositores advierten que el gran problema que enfrenta el país es la pérdida de la confianza en la institucionalidad del Estado, debido a la cooptación de la justicia por partido oficialista, y de la independencia de poderes, y exhortaron a sus seguidores a que el rumbo político cambie.

HERMANA DE EXVOCAL DEL TSE ES CANDIDATA DE CARLOS MESAEn el marco de un análisis que los candidatos a primer diputado uninominal realizaban sobre la labor del Tribunal Supremo Electoral surgió un nuevo cuestionamiento en contra de Carlos Mesa. ¿Por qué la hermana de la exvocal Dunia Sandóval es candidata por CC”, cuestionó Adriana Salvatierra.

“Hablamos de fragilidad, de vínculos, a mí, cuando menos me despertó dudas la renuncia de la vocal Dunia Sandoval y a los meses se anuncia a su hermana como candidata a senadora por Santa Cruz por Comunidad Ciudadana. Cómo yo puedo entender eso, cómo puedo explicar a la gente en Santa Cruz que la misma vocal del TSE aduce que sufre de presiones institucionales, pero que después su hermana resulta que es candidata de Carlos Mesa, uno se queda cuando menos extrañada”, dijo.

El candidato Carlos Alarcón respondió: “Imagínate semejante acusación, difamación, ya no sé qué llamar, hablemos de la diputada (Valeria) Silva, por ejemplo, que todos los medios de comunicación han difundido. Un aso de nepotismo donde en el Ejecutivo está metida toda su familia, que sus designaciones dependen directamente del presidente y sus ministros, eso será censurable”.

Luego cuestiocó, “cómo vas a censurar que una hermana de una vocal se está presentando como candidata para tener el voto del pueblo, por favor, tenemos que censurar el nepotismo, el caso de la diputada Silva donde todo el entorno familiar está recibiendo las prebendas y ahí se nota que Morales no nombra a los funcionarios por mérito, nombra por prebendalismo o por clientelismo político”.

