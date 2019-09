El ministro de Comunicación, Manuel Canelas. Foto: ABI

El ministro de Comunicación, Manuel Canelas, afirmó que es peligroso que el jefe de Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina, apoye la candidatura presidencial de Carlos Mesa de Comunidad Ciudadana (CC), pese a que crea que su programa de gobierno no sea el mejor.

“Imagínate que Doria Medina dice que: ‘no me gusta el candidato, no me gusta el programa de gobierno, no compartimos visión de país, y, probablemente, solo dure un periodo y luego lo sacamos en unas elecciones’. Eso es muy peligroso en términos de la estabilidad que necesita un país para ser conducido, para que la gente viva de manera razonable, para que las cosas nos vaya bien”, afirmó Canelas, en contacto con los medios.

Su afirmación se da a dos días de que Doria Medina informara el apoyo de UN a CC, por ser el candidato opositor con más probabilidades de ganar a Evo Morales, y que luego explicara que Mesa es un candidato con el que no está de acuerdo “con todo lo que plantea”.

“Yo he sido crítico con Mesa en varias oportunidades, y no es que me he vuelto un seguidor de Mesa. Tengo distintos puntos de vista, distinta visión, pero en la próxima elección no es que vamos a votar por el mejor programa o por el candidato que nos guste más, que tenga más o menos palabra, no; tenemos que salvar la democracia”, explicó Doria Medina, anoche, en el programa No Mentiras de PAT.

Citó a un joven cruceño que decía que al aspirante presidencial que gane a Evo Morales en cinco años se le puede cambiar por un mejor candidato, mientras que eso sería difícil si el presidente asumiera su cuarto mandato.

Al respecto, el ministro Canelas manifestó su sorpresa respecto a las declaraciones del jefe de UN y preguntó el porqué de su apoyo a una candidatura con la que no está de acuerdo plenamente.

“Entonces la pregunta es en qué consiste la alianza y por qué Doria Medina le pide a sus militantes voten por una candidatura en la que no cree, por un programa de gobierno que no le gusta y una visión de país que no comparte”, cuestionó Canelas.

Explicó que este tipo de acciones y decisiones demuestran un desorden en la oposición que tras una década continúa y que solo buscan volver al poder para utilizar al Estado como un botín político.

Además, dijo que con esas actitudes se espera que en caso de que lleguen al poder se repita el sistema de megacoalisiones que imperaba antes de que llegue el MAS al Gobierno y que ello hace pensar que habrá inestabilidad.

“Es una puerta muy poco clara y sostenible, que se alíen al día después digan que no les gusta el programa. No sé si los bolivianos estamos dispuestos a un salto al vacío. Se trata de tener propuestas serias consolidadas (…) Si entre ellos no se quieren imagínate tú cómo gobernarían este país”, aseveró.

Respecto a los cuestionamientos del vocero de CC y candidato a asambleísta, Carlos Alarcón, sobre que la demanda contra Jimena Valdivia se trata de un complot contra Mesa, Canelas negó la afirmación y dijo que en realidad que el complot lo generan los mismos opositores que nos e ponen de acuerdo con las alianzas.

El ministro también dijo que la alianza entre Mesa y Doria Medina representa la «reposición» de la «megacoalición neoliberal». «Vemos una reedición de la megacoalición», aseguró Canelas y dijo que este pacto tiene las mismas características que tuvieron en el pasado como «el desorden y la inestabilidad».

Fuente: Página Siete