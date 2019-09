Carlos Leeb asumió en Destroyers con el objetivo de mantenerlo en primera

El argentino fue presentado este miércoles por la dirigencia del equipo cuchuqui. Leeb tiene como principal objetivo sacarlo de la zona del descenso de categoría. El plantel cruceño es último en la tabla acumulada.

Con el objetivo de mantener a Destroyers en la máxima categoría del fútbol boliviano, Carlos Fabián Leeb, asumió la conducción técnica del equipo cuchuqui este miércoles. El nuevo DT fue presentado por el presidente del club, Carlos Lorgio Blanco. Leeb estará al mando hasta el final del Clausura.

“El único secreto es trabajar, conocer mejor a los muchachos y convencerlos que Destroyers se va a quedar en primera, ese es el primer objetivo”, disparó Leeb durante su presentación. El entrenador es un conocedor del fútbol boliviano por su paso por equipos como Universitario de Sucre y Sport Boys. Con este último logró el título del Apertura en 2015.

Leeb sabe que levantar a Destroyers no será una tarea fácil. El equipo cruceño es último en la tabla acumulada y penúltimo en el torneo Clausura por lo que el panorama no es de los mejores en este momento. “Sabemos que la situación es complicada. Cuando uno se hace cargo de algo no hay excusa. El responsable soy yo porque soy el técnico”, indicó.

El primer examen del nuevo entrenador será ante San José. Visitará al plantel orureño el 15 de septiembre (15:00) en el estadio Jesús Bermúdez.



