Choferes dicen que “chicotear es una decisión interna” y apelarán la decisión judicial que les prohíbe bloquear

La Paz.- El secretario ejecutivo de la Federación Departamental de Choferes Primero de Mayo, Rubén Sánchez, informó hoy que su gremio apelará la decisión judicial que les prohíbe realizar bloqueos como medidas de protesta y justificó el que se dé “chicotazos” a los miembros de esta organización.

Ayer, la Sala Constitucional Primera de La Paz ordenó la prohibición a los choferes de bloquear vías y perjudicar las actividades de la población, aunque reconoció su derecho a la protesta, dando curso así a la acción popular planteada por los diputados Rafael Quispe y Wilson Santamaría.

Precisamente, fue Rafael Quispe quien aseguró que con la decisión judicial “los choferes no pueden bloquear y no pueden chicotear, no pueden apedrear movilidades públicas ni particulares. Tienen derecho a la huelga, a hacer manifestaciones, tienen derecho a todo menos a bloquear”.

Al respecto, Sánchez señaló que los “chicatazos” forman parte de una decisión interna de la Federación de los choferes como “castigo” a la inasistencia o el retraso de los choferes a reuniones o medidas asumidas por este gremio.