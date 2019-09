Clarke marca el gol 31 mil en el fútbol boliviano

El periodista y estadista deportivo, Víctor Quispe, señaló que el fin de semana se marcó el gol 31 mil en la historia del fútbol boliviano en el partido entre The Strongest y Real Potosí. «El delantero panameño Ricardo Clarke anotó su nombre en la historia del fútbol boliviano al ser el autor del gol 31.000 de la liga boliviana desde su creación en 1977. Con un tiro penal en los minutos finales del partido entre The Strongest y Real Potosí, Clarke hizo el tanto milenario que lo pone en el selecto grupo de 31 jugadores que anotaron este tipo de goles en los 42 años de fútbol de liga en Bolivia», publicó en su blog el periodista. «Pese a no jugar mucho en el torneo boliviano, el panameño se estrenó en las redes con la camiseta atigrada con un gol especial, el 31 mil del fútbol boliviano», agregó Quispe. Como parte de su publicación, el periodista brindó una lista de los goles milenarios en el fútbol nacional. El gol 24 mil lo convirtió Jhasmani Campos; el 25 mil Vladimir Castellón; el 26 mil Darwin Ríos; el 27 mil Leonel Justiniano; el 28 mil José Bustamante; el 29 mil Óscar Velásquez; el 30 mil Javier Sanguinetti.

Fuente: eldia.com.bo