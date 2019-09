Cómo saber si alguien ha capturado una foto enviada en un chat de Instagram

En poco menos de un mes, Instagram cumplirá sus 9 años, y la verdad es que conforme pasan los meses seguimos conociendo novedades y pequeños trucos para perfeccionar el servicio.

Y como ejemplo de lo anterior tenemos uno de los puntos más importantes de la red social: la sección de mensajes directos junto a la posibilidad de hacer captura a las fotos. Así es, existe una forma de saber si el usuario al que le has enviado una o varias fotos le ha dado por almacenarla en su móvil aún sabiendo que está en el chat de forma efímera y para que la veas una o dos veces como máximo.

Ahora mismo, realmente puedes ver quién le ha tomado captures a tus fotos enviadas por el directo, o viceversa. Básicamente, es posible saber esta información debido a que la misma app te informa de que Alberto, por ejemplo, le tomó un screenshot a una fotografía que tú le hayas enviado en el chat, o al contrario. Esta notificación te puede arribar de dos maneras diferentes:

La primera es mediante la barra de notificaciones, en donde aparecerá un mensaje tipo «Alberto ha hecho una captura de pantalla de la foto que has enviado, por ejemplo. La segunda llega con una breve notificación desde el mismo chat con el usuario, indicando con un icono respectivo que ésta realizó una captura de pantalla.

Sin embargo, este aviso no funciona en todos los casos dentro del chat, pues solo está disponible para fotos y vídeos (provenientes tanto de la galería cómo enviadas al instante por la cámara interna de Instagram), historias de texto por el mismo chat privado y demás vídeos con filtros, más no mensajes de texto.

Si aún no te convence esta opción, puedes recurrir a la única forma de que no le llegue la notificación a la otra persona y puedas capturar el vídeo o la foto: con cualquier grabadora de pantalla. Las apps para esta tarea pueden descargarse desde la Google Play y no van a ser detectadas por Instagram (AZ Screen Recorder es un ejemplo), aunque esto es una señal de que aún le falta a la empresa americana perfeccionar la sección.

Por fortuna para muchos, algunos comentarios en diversas fuentes aseguran que ya se están realizando trabajos por parte de Instagram para mejorar estos aspectos de cara a las próximas actualizaciones de la app, así que solo nos queda prepararnos para lo que viene.

Fuente: https://wwwhatsnew.com