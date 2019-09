Concejal denuncia a Paz por nueva «compra millonaria» de asfalto en Tarija

El concejal por la agrupación ciudadana Unidos para Renovar (Unir) Alberto Valdez ha denunciado una nueva compra “millonaria” de parte del alcalde de Cercado, Rodrigo Paz, en este caso se trataría de una compra de asfalto por más de 20.000.000 de bolivianos. Una cantidad excesiva, según el concejal, donde además llama a considerar que hay barrios que desde hace muchos años esperan el asfaltado de sus calles pero “hacen oídos sordos a sus pedidos”.

“No vamos a negar nosotros que hay necesidad de llegar con asfalto a los diferentes barrios de la ciudad de Tarija lo preocupante es que el actual alcalde de Tarija ha hecho una compra millonaria como nos tiene ya acostumbrados, ha hecho una compra creyendo que su gestión todavía tiene 2 o 3 años más, la compra de asfalto por más de 20.000.000 de bolivianos”, ha explicado.

Además, ha recalcado que se ha hecho una evaluación de la compra de asfalto de la anterior gestión y que era responsabilidad del actual Gobierno Municipal trabajar y asfaltar diferentes barrios, Valdez se ha sorprendido al notar que hay barrios que no han sido atendidos desde el 2017 incluso con esos proyectos ya escritos en sus respectivos presupuestos.

“Preocupa más porque dentro de la evaluación que hemos venido teniendo se ha hecho una compra de asfalto en la anterior gestión y lamentablemente hay barrios donde no se ha cumplido con el tema de los POA (Plan Operativo Anual), hay barrios donde se les debe el tema de inversión en asfalto desde el 2017 – 2018 y mucho más ahora se les está pidiendo a los mismos presidentes para que puedan priorizar en el POA 2020″, ha indicado.

A consecuencia de este incumplimiento, el concejal ha referido que muchos vecinos ya no confían en que lo comprometido en el POA 2020 se cumpla, más aún tomando en cuenta que a Rodrigo Paz le quedan seis meses de gestión.

“Esto llama la atención porque lamentablemente no se está atendiendo, lo único que hace en los encuentros de avance donde está acudiendo es justificar los gastos millonarios que ha venido haciendo en desmedro de las necesidades que se tienen en diferentes barrios. Espero que a los lugares en donde está asistiendo el alcalde nos permita hacer el uso de la palabra porque en la última reunión que se ha tenido en el distrito 6, no sé que le ha pasado que ha apagado la luz y no se nos ha permitido hacer uso de la palabra, lamento mucho porque salieron escapando de ahí la gente del ejecutivo”

