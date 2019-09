EFE

Cristiano Ronaldo no acudió este lunes a la entrega de los Premios The Best en Milán.

El delantero de la Juventus sufre una molestia muscular, según informó el club turinés.

El portugués, que ganó el curso pasado la Serie A, la Supercopa italiana y la Liga de las Naciones de la UEFA, se pierde la gala de FIFA por segundo año consecutivo, después de no participar en la del pasado septiembre en Londres.

Fuente: https://www.foxsports.com.ar

