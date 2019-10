Darío Rojas envía disculpas públicas a periodista

Manotazo de Darío Rojas contra una periodista se dispara en las redes

El entrenador de arqueros de Blooming hizo pública una carta pidiendo disculpas a la periodista de Deporte Total, por haber propinado un manotazo a su cámara filmadora. Fue el domingo, en el partido ante The Strongest.

El entrenador de arqueros de Blooming, Darío Rojas, presentó sus disculpas públicas a la periodista Khatya Paredes, del programa Deporte Total, por haber pegado un manotazo a su cama filmadora durante el partido que la academia cruceña perdió (6-1), el domingo, contra The Strongest en el estadio Hernando Siles, de La Paz.

La acción de Rojas originó que el colega de Paredes, Luis Butrón, reaccione ante el hecho y debido a ello reino el caos por unos minutos.

La carta que hizo pública Rojas comienza diciendo: “quiero mediante la presente hacer pública mis disculpas a la periodista del programa Deporte Total, toda vez que entiendo que ella se ha sentido ofendida por lo acontecido”.

El exarquero de la selección nacional agrega que “la locación de la periodista está prohibida técnicamente, porque en la zona no pueden haber personas no acreditadas como cuerpo técnico y jugadores. Todos estos aspectos me llevaron a pedirle que nos deje de filmar, más repito, en ningún momento bajo la intención de agresión alguna”.

Luego de poner en contexto lo acontecido en el Hernando Siles, Rojas asegura que no tuvo intención de agredirla como persona y como mujer. “Apelando al buen criterio y entendimiento de la periodista afectada, reitero las disculpas a su persona en la integridad que ella tiene como mujer, no por haberla agredido, quizás por la interpretación que ella le dio y sintió una reacción que jamás fue la de querer causarle daño alguno”.

