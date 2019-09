Denuncian a Alanoca por agredir y dividir a alteños para ser elegida como candidata a la Alcaldía

La dirigenta vecinal anunció que presentará una denuncia ante la Fiscalía, en contra de la ministra Alanoca, por intento de asesinato.

Dirigentes del Distrito 3 de la ciudad de El Alto denunciaron a la ministra de Culturas, Wilma Alanoca de agredir y dividir a los alteños. Una de las dirigentas de la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) de esta ciudad , manifestó que la Ministra actúa de esta forma porque busca ser candidata a la Alcaldía.

«Señora Ministra, usted es mujer igual que yo, yo soy mujer de a pie, no me siento detrás de un escritorio, usted está viniendo a dividir la ciudad de El Alto ¡qué vergüenza!», declaró la dirigenta vecinal, de acuerdo a un video que circula en redes sociales.

Agregó que lo que quiere la autoridad de Gobierno es la alcaldía de El Alto. «Si quiere usted ser alcaldesa, sea alcaldesa, el pueblo es soberano, el pueblo le va a elegir».

Mostrando una clara indignación, manifestó que el Distrito 3 de El Alto se encuentra en estado de emergencia pues según las declaraciones de esta dirigente, Alanoca se habría valido de «gente maliciosa, que vive de la política» para dividir y amedrentar.

Además cuestionó al presidente Morales por haberla elegido como autoridad de esta cartera, denunciando al mismo tiempo que la mandó a golpear.

«Señor Evo Morales por qué ha elegido esa Ministra, me ha hecho golpear, no es la primera vez, la anterior vez también me ha hecho golpear, con su familia, su esposo y su cuñada», acusó la dirigenta.

La dirigenta vecinal anunció que presentará una denuncia ante la Fiscalía, en contra de la ministra Alanoca, por intento de asesinato.

«Por eso, aquí como mujer, voy a poner la denuncia a la Físcalía por atentado de asesinato».

