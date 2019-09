Descrédito y vergüenza para Bolivia

Mauricio Aira Flores

Es tan fácil descubrir una mentira hoy, basta con pinchar Google y la pregunta más difícil es respondida sin demora. Pregunta: ¿continúan incendios en la Chiquitania? Respuesta. Cientos de voluntarios y conscriptos del Ejército continúan combatiendo el fuego que arde desde hace 50 días. Es cierto que junto a la declaración de bomberos españoles ya de retorno en Madrid, sobre actitud incomprensible de autoridades bolivianas que “no están haciendo lo debido” para extinguir el fuego, el Gobierno de LP, a un costo altísimo trata de mostrar especialmente en YouTube, imágenes del Presidente en ejercicio Álvaro García y altos funcionarios, tratando de subsanar el grave fallo informativo de Evo Morales en la ONU “hemos acudido pronto para apagar el fuego” expresión desmentida de inmediato por la oposición y los medios que están cubriendo la tragedia.

En cuestión de minutos, cualquier cibernauta puede comprobar que Morales ha dicho una mentira. El fuego no está extinguido y la acción del Gobierno tardó ostensiblemente en acudir a la región. Resultado hasta hoy, más de 4 millones de hectáreas arden en Santa Cruz, en Tarija, en La Paz por efecto inicial de las quemas provocadas por “los chaqueos” este año estimuladas por DS reciente.

Llama la atención que funcionarios próximos al Jefe del Estado no impidan estas “metidas de pata” que conducen al descrédito y la vergüenza del Estado. No se trata de una falla cualquiera, se trata de la voz oficial de toda una Nación, por ello no extrañe que en cuento anuncian la presencia de Morales en la Asamblea de la ONU, abandonan en tropel el inmenso salón los delegados, por cierto, abrumados por el discurso tantas veces repetido del representante boliviano.

La falsa declaración provocó la inmediata reacción de cientos de bolivianos que se congregaron en predios de Naciones Unidas en Nueva York y protestaron por las mentiras presidenciales y estuvieron en un plantón de varias horas declarando para los medios de todo el mundo, exhibiendo pancartas alusivas, muchas con frases muy duras en contra del otrora “popular mandatario de origen aymara”.

La referencia al juicio perdido por Bolivia en La Haya fue replicado tanto en Chile como en Bolivia. Es parte de su campaña electoral. Resulta una majadería fuera de tiempo y lugar. ¿Cómo exigir a Chile cumpla un fallo desfavorable para Bolivia? Esta incongruencia tendrá enorme peso en el evento del próximo 20 de octubre.