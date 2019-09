Día de intensidad para la ‘verdecita’ Sub-23

Bolivia. Trabajaron la parte física y táctica. Sigue en duda amistoso con Venezuela.





La preparación de la selección boliviana sub-23 de cara al preolímpico de Colombia 2020 comenzó con el segundo microciclo; el técnico César Farías dio pautas de qué equipo formará para encarar el certamen.

«Vamos a trabajar bajo la presión, alta, de jugar corriendo, de no dejar pensar al contrario, de que podemos pensar en el arco rival, sobre eso se trata este módulo, vimos los videos, de cómo tenemos que traspasar eso al partido, como lo entrenamos, como se entrena se juega”, dijo el timonel venezolano. Se integraron al equipo Daniel Pérez y Fernado Saldías, ambos de Oriente Petrolero.

No quiere perder ni un segundo. «Cada día que tengamos será así, estamos concientes de que un día de selección tiene que ser intenso, un día tiene que equivaler a 30 días, se tiene que aprovechar hasta el último segundo», mencionó el seleccionador nacional. Farìas tendrá una reunión este martes con la dirigencia de la FBF en La Paz, pero el trabajo continuará igual, con la intensidad requerida, además se busca rivales para el próximo mes. «Tengo una reunión con el ente federativo, quiero escuchar del amistoso de la Sub 23 con Venezuela, de no conseguir otro partido, conversé con otros equipos caraqueños para jugar, se trata de aprovechar al máximo el tiempo que se nos dé», puntualizó el venezolano. Al igual que Farías, los jugadores se contagian de ese espíritu de trabajo. «Tenemos pocos días y hay que agarrar lo que quiere el profesor. Hay motivación para entrenar», dijo Moisés Villarroel.

Doble turno en el primer día de entrenamiento. Por la mañana, los seleccionados realizaron una sesión en el gimnasio Duo Fit, y en la tarde tuvieron una sesión táctica en el Complejo de Kalomai a partir de las 16.00. «Este trabajo nos ayudará bastante para el Preolímpico, es importante captar las indicaciones del profesor Farías», dijo el zaguero central Wálter Antelo quien agregó de que las ilusiones están intactas, «clasificar a una Olimpiada sería muy bueno para todos». Por su parte, Franz Gonzales mencionó que «estoy feliz y motivado, con ganas de seguir trabajando y mejorando para aprovechar el día a día en la concentración.

Hay un lindo grupo, vamos a trabajar de la mejor manera para el Preolímpico».

4 Días

durará este microciclo en tierras orientales de cara al preolímpico.

