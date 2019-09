Dirigentes del FRI de 6 departamentos rompen con CC y denuncian discriminación

El jefe departamental de Frente de Revolución de Izquierda (FRI) del departamento Potosí, Felix Santos, informó que arribó hasta Tarija junto a representantes de diferentes departamentos para denunciar que el candidato presidencial de la alianza Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, “es racista”, lo cual se evidenció en la designación de candidatos a senadores y diputados.

“Las bases del Frente Revolucionario de Izquierda siempre hemos venido cuestionando, porque en algunos departamentos hubo discriminación y racismo propio del candidato”, mencionó Félix.

El FRI se alió con Mesa, expresidente de Bolivia y aliado de Gonzalo Sánchez de Lozada, hoy fugado a Estados Unidos, para los comicios generales que se efectuarán el 20 de octubre, bajo la alianza denominada Comunidad Ciudadana (CC).

El dirigente político explicó que el FRI es una organización que tiene más de 40 años, pero sus representantes fueron «aislados» y Mesa al frente del CC, alianza que es momentánea, permitió la entrada de mucha gente.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

Dijo que ante ese accionar desconoce la posición del candidato en quien solo se encontró «discriminación, marginación y bueno, eso es racismo».

Consultado si respaldará a Mesa en los comicios generales, Félix dijo que no lo hará porque sufrió mucho en su gestión, cuando ejercía la vicepresidencia y luego la presidencia del país.

Relató que él viajó a La Paz desde Betanzos con varios compañeros a interpelar al Gobierno Mesa- Sánchez de Lozada «porque está (estaba) sometiendo mucho al país y a la cabeza de Gonzalo Sánchez de Lozada», señaló.

«No, no voy a votar, porque mi principio, yo soy quechua, entonces no tengo, no puedo yo violar mis principios, mi vivencia porque he vivido, he sido en ese momento tal vez reprimido, no puedo estar al lado de un verdugo», dijo.

Félix manifestó que la mayoría de las direcciones departamentales del FRI decidió dejar la alianza con Carlos Mesa para las elecciones subnacionales, que se verificarán el próximo año.

«La mayoría de los departamentos van a ir solos como FRI para las próximas elecciones subnacionales, ya no en alianza, posteriormente en cada departamento deben ver las alianzas internas, porque la alianza con Comunidad Ciudadana (CC) termina el lunes 30 de septiembre en la noche», indicó.

Por ese motivo, mencionó que el FRI determinó elegir a sus propios candidatos a alcaldes, gobernadores y concejales, «en ese sentido la mayoría del departamento ha optado de que vamos a ir solos a las subnacionales», insistió.

Félix aclaró que, si bien el lunes termina la alianza con Comunidad Ciudadana, a partir del 20 de octubre podrán marchar solos luego de las elecciones generales.

Los datos

El Tribunal Supremo Electoral definió que el 30 de septiembre fenece el plazo para el registro de partidos y alianzas políticas con miras a las elecciones subnacionales del 2020.

El Periódico – Tarija