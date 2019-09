DW rechaza amenaza de Duma de retirar permiso a sus periodistas

Limbourg, refiriéndose a Vasily Piskaryov, jefe de la Comisión de Investigación, dijo: «Siempre estamos dispuestos a hablar y hemos invitado al Sr. Piskaryov, pero ya deberíamos ponernos de acuerdo sobre las condiciones generales para un diálogo. Somos un medio de comunicación independiente y público y no permitimos que nos chantajeen. Por cierto, hemos dejado claro, en repetidas ocasiones, que no hemos interferido en los asuntos internos de Rusia y que no lo haremos en el futuro. Tampoco convocamos a una manifestación por Twitter, sino que nos limitamos a citar al organizador. Es tan evidente, que no podemos entender todo el revuelo. La acusación de que hemos violado las leyes rusas es completamente absurda».

Los ministros de Asuntos Exteriores Maas y Lavrov también están involucrados

Peter Limbourg, director de DW.

Una comisión del Comité de Seguridad del Parlamento ruso está investigando actualmente en qué medida los países extranjeros pudieron haber apoyado las recientes protestas de la oposición en Moscú. El ministro federal de Asuntos Exteriores, Heiko Maas (SPD), ya lo había rechazado categóricamente en una reunión con su homólogo ruso, Sergei Lavrov, en agosto pasado. El jefe de la Comisión de Investigación, Piskarjow, ha vuelto a pedir hoy que Deutsche Welle comparezca ante una comisión parlamentaria. Según la agencia Interfax, amenazó a la emisora, o a los empleados, con negar la acreditación para trabajar en Rusia si no eran citados nuevamente.

En Moscú, muchas personas se han manifestado durante semanas contra la exclusión de varios miembros de la oposición de las elecciones municipales de este domingo 8 de septiembre. Miles de personas fueron detenidas temporalmente por la policía, incluido un empleado de Deutsche Welle. La emisora acusó a Rusia de «métodos de un Estado policial». Asimismo, el embajador estadounidense en Moscú, John Huntsman, también testificará ante la comisión investigadora. Su Embajada había publicado avisos de seguridad en su sitio web, incluido un mapa que mostraba la ruta de la oposición. Los políticos rusos consideraron esto como un llamado a participar en la manifestación.

