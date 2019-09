El cáncer de cuello uterino se puede prevenir, la educación es vital para lograrlo

Éste mal, es mortal y cada año termina con la vida de una gran cantidad de mujeres en el país, sin embargo, esto, puede ser evitado.





Ref. Fotografia: El CIES organiza talleres educativos de forma periódica sobre temas de educación sexual integral fomentando la participación de niños y jóvenes.

En Santa Cruz, el cáncer de cuello uterino es una de las enfermedades que ataca constantemente a la mujer y es la principal causa de muerte en Bolivia, pudiendo prevenirse en su totalidad con la vacunación, exámenes simples y sobre todo educación en salud.

¿Qué es?. Nelson Balboa, Gerente General del Centro de Investigación, Educación y Servicios (CIES), explicó que el cáncer de cuello uterino es una enfermedad que se caracteriza por la alteración de las células del cuello uterino o del cérvix, las cuales, generalmente pueden tornarse malignas. Sin embargo, éste padecimiento tarda en manifestarse. Y el principal factor es la presencia de un virus que se llama Virus de Papiloma Humano o también conocido por su sigla VPH. El cual, sin diagnóstico ni tratamiento, puede extenderse a otras partes del cuerpo y volverse mortal.

Causas. Balboa, indicó que las causa principal del cáncer de cuello uterino es la presencia del Virus de Papiloma humano (VPH) y uno de los factores de riesgo para poder adquirir este virus, es la promiscuidad, es decir, tener múltiples parejas sexuales. Como se sabe, éste hecho o el hecho de no utilizar métodos barrera como el uso de preservativos, coadyuvan a la formación y la presencia de este virus en la mujer, que a la larga, puede derivar o generar un cáncer de cérvix. También, dependiendo de la variedad del VPH, algunos, pueden hacer que sea mayor o menor la probabilidad de que esas “alteraciones” sean malignas o benignas.

Asimismo, Ángela Carreño, responsable del programa cáncer del Servicio Departamental en Salud (SEDES), explicó que el único causante del cáncer de cuello uterino es el virus de papiloma humano que se transmite a través de las relaciones sexuales. Este virus tiene varios códigos o genotipos, ( del 1 al 100) y de éstos, varios son altamente cancerígenos, por ejemplo el 16 y el 18, los cuales están dentro de la vacuna que recién lanzaron en campaña para garantizar la prevención.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

Índice. Carreño, señaló que cada año en Santa Cruz se detectan aproximadamente 2000 casos de lesiones en diferentes grados y cáncer invasor. También, en la ciudad alrededor de 87 mujeres se enferman cada año de cáncer invasor muy avanzado, haciendo que la mortalidad sea muy alta.

Síntomas. Balboa, indicó que en una etapa inicial, por lo general no hay síntomas, a veces ésta enfermedad puede estar acompañada de infecciones porque se sobre agregan a la lesión y por ésta causa puede haber picor. Ya que éste cáncer no duele y no se sienten molestias, posteriormente es hallado por medio de laboratorio. En etapas avanzadas, la paciente puede presentar sangrados pequeños o abundantes y puede haber dolor porque el cáncer ya se ha diseminado. Es una enfermedad que durante su inicio puede pasar desapercibida.

Prevención. Balboa, explicó que para reducir el riesgo hay que ser parte de la prevención y detección temprana, tomando como base el inicio de la vida sexual de la paciente mediante la toma del papanicolaou y la colposcopía, que son exámenes fáciles y rutinarios, que toda mujer debe hacerse de forma recomendable, una vez al año y en caso de la detección de alguna patología que pueda ser sospechosa o la presencia de alguna lesión en el cuello del cérvix, los estudios pueden realizarse cada seis o cada tres meses. En caso de ser necesario, también se puede tomar otro tipo de medidas como la captura híbrida para determinar la presencia del virus de papiloma humano.

Por su parte, Carreño, ante los índices de ésta enfermedad en la ciudad, llama a todas las mujeres con vida sexual activa a tomar conciencia para que se realicen el papanicolaou al igual que el test del VPH, (siendo una prueba similar) totalmente gratis en todos los centros de salud, al igual que la vacuna para las niñas entre los 9 y 12 años, la cual, es como cualquier vacuna que será para el bienestar de su salud en el futuro.

Educación, principal herramienta. Celia Yana Arias, investigadora y educadora del CIES, explicó que para prevenir ésta enfermedad u otra de transmisión sexual, es imprescindible que las personas accedan a información con base científica, libre mitos y tabúes. Para ello, realizan actividades de forma coordinada con el SEDES junto a los centros de salud y centros educativos “porque el bienestar de una persona no solo se centra en que no haya dolor físico, sino que se tiene que integrar lo emocional y social”, expresó. También, en 2010, parte de su experiencia se enfocó en traer la vacuna para reducir los índices de ésta enfermedad en el país ya que entre 4 a 5 mujeres mueren por día debido a la misma. “Esto se puede prevenir con la educación, información real y con diagnósticos tempranos cuando tienen su vida sexual activa, además, los padres de familia son garantes de derechos de sus hijos y por ende hay que sensibilizarlos para que permitan la colocación de las dosis a sus niñas, también, cuando la persona asiste de forma regular a sus controles, ejerce su sexualidad de forma responsable y es un compromiso de bienestar con su cuerpo”dijo.

Por su parte, Carreño señaló que es importante que la mujer tenga educación en salud, porque así no tendría miedo a los resultados o al proceso de los exámenes, al tal punto de preferir no hacérselos. “Lo que queremos es que nuestras mujeres no se mueran, conozcan la temática, lamentablemente, a nivel central no se preocupan por dar una educación en salud y muchos medios de comunicación se fijan en otras cosas y lo que nosotros necesitamos que muestren la verdad, nosotros necesitamos educación en salud. Para dar la importancia que se merece la prevención. Si desde niña recibe la educación necesaria, entonces en el futuro se hará el papanicolaou y los exámenes de forma normal”, manifestó.

Participación de la comunidad

Como el CIES ha sido un importante agente para concientizar a la población sobre el cáncer de cuello uterino en diferentes centros médicos de la ciudad. Una de las personas beneficiadas es la Sra. Sonia Estrada quien nos contó que a través de su centro llamado Las Américas, ubicado en el 7mo anillo de la Av. Sudamericana, recibió capacitación sobre el tema obteniendo distintos materiales como láminas, panfletos, etc. Además, comentó también que trabajan 2 personas por zona, las cuales, daban ticket de referencia gratuitos para hacerse el papanicolaou sin costo alguno. Para atraer a mayor cantidad de personas, se realizaba desde temprano hasta el medio dia, una feria en la que, mediante la muestra de videos, exposición y dinámicas de las enfermeras se las instruía de forma clara. Ella cree que es importante que las mujeres tanto mayores como las jóvenes aprendan de estos temas y puedan acceder a este tipo de servicios de forma gratuita. Sin embargo, para ello, también piensa que deben haber más campañas de este tipo, ya que “si el cáncer se detecta a tiempo, se pueden salvar vidas”, expresó.

Fuente: eldia.com.bo